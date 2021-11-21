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Названа категория людей с "уникальным" иммунитетом к COVID-19

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У медработников, ухаживающих за больными COVID-19 в красной зоне, обнаружили особый вид иммунитета, заявили ученые из Университетского колледжа Лондона и Имперского колледжа Лондона NHS Trust. Их исследование опубликовано в журнал Nature.

Авторы работы наблюдали более чем за 750 медицинскими работниками, которые постоянно контактировали с пациентами с коронавирусом. В итоге за весь период исследования 58 человек не получили ни одного положительного теста на инфекцию. Их объединял один особый показатель в анализах крови, отсутствующий у остальных испытуемых, - высокая концентрация T-клеток иммунной системы, которые действуют как клетки памяти, способные распознавать конкретные инфекции, когда они появляются в организме.

Исследователи считают, что такие специфические Т-лимфоциты останавливают SARS-CoV-2, отключая кластер вирусных белков, называемый комплексом репликации и транскрипции и помогающий вирусу воспроизводиться. Как оказалось, эти Т-клетки присутствовали в образцах крови, собранных до пандемии: причем они тоже могли распознавать коронавирус.

Как предполагают ученые, выявленные ими лимфоциты могли появиться в организме при заражении коронавирусом, вызывающим простуду, но прямых доказательств этому нет.

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/409626
Теги:
наука, медики, коронавирус
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