Яндекс и О!. Музыка, фильмы, скидка на такси 90 дней бесплатно!

Мобильный оператор О! совместно с "Яндекс Плюс" открыли своим абонентам возможность бесплатно пользоваться "Яндекс.Музыкой", "Кинопоиском", "Яндекс.Диском" и экономить в "Яндекс.Такси" целых 90 дней.

"Запуская эксклюзивный сервис с одним из гигантов современной цифровой индустрии, мы поддерживаем интересы своих абонентов и развиваем экосистему полезных продуктов компании. С новой услугой наши клиенты получат единую подписку на лучшие сервисы Яндекса. Они смогут смотреть фильмы и сериалы в высоком качестве, без ограничений слушать музыку и подкасты в умных плейлистах, которые формируются на основе музыкальных предпочтений пользователя, смогут получить скидку в такси – 10%. И все это совершенно бесплатно целых 90 дней. Подключайтесь прямо сейчас и пользуйтесь самыми полезными и популярными цифровыми сервисами от лидеров рынка", – говорит Максим Сидоренко, коммерческий директор Мобильного оператора О!.

Смотрите, что могут абоненты О! по единой подписке "Яндекс Плюс":

Смотреть эксклюзивные фильмы и сериалы без рекламы и в идеальном качестве на Кинопоиске; Слушать миллионы треков и подкастов в умных плейлистах на Яндекс.Музыке. К примеру, сейчас пользователям доступен альбом Мирбека Атабекова, Нурлан Насип со своими хитами и другие отечественные звёзды, а также новый альбом Zivert, синглы Maneskin, Cream Soda и других популярных исполнителей. А библиотека подкастов пополнилась выпусками "Чем всех покорила "Игра в кальмара"", "Шоу Stand Up" и другими новинками; Получать скидку -10% за каждую поездку в такси на тарифах "Комфорт"; Добавить к цифровому хранилищу +10 ГБ на Яндекс.Диске.

Скачивайте приложения "Яндекс.Музыка", "Кинопоиск", "Яндекс Go", "Яндекс.Диск" и слушайте миллионы новых треков, смотрите тысячи фильмов, экономьте в такси и пользуйтесь цифровым облаком бесплатно вместе с Яндекс и О!.

Чтобы получить всё это бесплатно на 90 дней, наберите бесплатную команду *090# или подключите одним кликом в приложении "Мой О!".

Подписка доступна на всех тарифных планах. По окончании бесплатного периода стоимость единой подписки составит 179 сомов в месяц. Ещё подробнее на yandex.o.kg.