Кардиолог Аманов: Детям с больными сердцами надо помогать в своей стране

"Мы, педиатры и кардиологи, в качестве решения проблемы видим только один путь, чтобы государство взяло на себя обязанность заботиться о своих больных юных гражданах. чтобы кыргызстанцы постоянно не собирали средства для них на форумах в социальных сетях. Это прямая обязанность любого государства - заботиться о здоровье своих детей, чтобы их родители не скитались по другим странам в поисках лечения", - сказал в интервью VB.KG детский кардиолог, основатель и руководитель педиатрической службы медицинского центра КГМА им.Ахунбаева, председатель детской педиатрической кардиологической службы КР Данияр Аматов.

Существуют ли какие-то меры профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у детей?

-Для профилактики пороков развития и особенно врожденных пороков сердца, в первую очередь, необходимо обратить внимание на здоровье матери, чтобы мать и отец были готовы стать родителями, были готовы к здоровому зачатию, чтобы во время беременности будущая мамочка правильно питалась и меньше болела, не употребляла различные синтетические и лекарственные продукты. Все врожденные пороки развития возникают во время формирования ребенка-плода, в течение первых трех месяцев от 8 до 12 недель, и здесь желательно очень тщательно оберегать женщину.

Второй шаг в такой защите – исследования УЗИ сердца и головного мозга, которые желательно делать всем детям после рождения в течение двух месяцев, чтобы отклонения в этих двух основных органах при необходимости можно было устранить сразу. Тем более, что эти исследования безопасны.

Эхокардиография и УЗИ-диагностика уже должны быть в каждом роддоме, чтобы сразу после рождения неонатологи могли обследовать ребенка и направлять его к нужному специалисту.

Не скажу, что детская кардиология должна стоять над всеми другими детскими дисциплинами, но уж очень мало ей уделяется поддержки со стороны государства. А потому именно из-за сердечно-сосудистой патологии наблюдается высокая смертность среди детей.

Как врача, председателя детской педиатрической кардиологической службы страны, вас не задевает, когда слышите или читаете, что такому-то ребенку требуются средства на операцию на сердце за рубежом?

- Обидно, конечно, и за своих коллег, и за ребенка. Но понимаем, у родителей нет другого выхода. В Кыргызстане для новорожденных детей надо создавать специальные кардиохирургические отделения, потому что с критическими пороками их очень тяжело транспортировать, и уже в первые дни своей жизни эти дети требуют немедленного хирургического вмешательства. Надо развивать кардиохирургическую помощь и для этого должно открыться целое новое направление с отдельным финансированием!

Что представляет сейчас детская кардиологическая служба в КР?

- По сравнению с другими центральноазиатскими странами наша кардиохирургическая служба построена лучше, но, к сожалению, за последние 30 лет материальная база для проведения кардиохирургических, высокотехнологичных эндоваскулярных кардиологических операций для детей практически не улучшается, а население страны растет, рождаемость увеличивается… В Казахстане, например, поступают миллионные денежные вливания именно в материальную базу и кадровый потенциал, открываются новые медицинские центры в регионах. В последующем это, безусловно, отразится на качестве предоставляемых услуг. И это одна из приоритетных задач в педиатрии – уменьшить уровень инвалидности и смертности от врожденных пороков сердца.

На какие симптомы болезни сердца у ребенка нужно обратить внимание?

- В первую очередь родители должны обратить внимание на цианоз, синюшность вокруг губ, могут быть синюшные пальчики, со временем ребенок может отставать в весе и в физическом развитии. При первичном осмотре педиатра в поликлинике можно обнаружить шум в сердце.

И меня очень огорчает, что многие родители часто больше доверяют всем кому угодно, в частности, разного рода лекарям, нежели детским кардиологам. Но именно врач может грамотно осмотреть ребёнка и провести все необходимые мероприятия по диагностике, дать четкий ответ по диагнозу. Бывают благоприятные и неблагоприятные пороки, а бывают и такие, которые сами по себе проходят со временем и не требуют хирургического вмешательства. На данный момент лечатся многие пороки.

Фонду ОМС, на мой взгляд, надо поднять порог обслуживания детей с кардиологическими заболеваниями от одного года до 18 лет.

Какие методы диагностики и лечения детских кардиологических заболеваний используются сегодня в республике?

- Это обычный физический осмотр ребенка педиатром и кардиологом. При необходимости мы можем провести электро и рентгенкардиографию, которое покажет размеры сердечка, не увеличено ли оно, неправильное ли у него строение, на эхокардиографии можно посмотреть изменения более детально и анатомически. Мы также проводим суточное мониторирование, а у взрослых детей - мониторирование артериального давления.

Понятно, что создание такой службы было продиктовано необходимостью, как она работает сегодня?

- Наша служба предоставляет помощь ребенку в тот момент, когда ему, к примеру, необходимо сбить температуру тела, чтобы не было фибрильных судорог, восполнить объем циркулирующей крови в связи с потерей жидкости и т.д. В настоящее время мы расширили спектр услуг и, кроме педиатров, у нас дежурят ЛОР-врачи, врачи УЗИ-диагностики, ургентные кардиологи и др. Каждому ребенку стараемся оказать непосредственную помощь в тот момент, когда ему нужно, и не обязательно днем, когда работают поликлиники, но и ночью.

В нашей практике было очень много случаев, когда детей заносили на руках в состоянии анафилактического шока, с отёками Квинке, с инородными телами, с нарушением сердечного ритма и наджелудочковой тахикардией, но ни одного ребенка мы не потеряли.

Каковы Ваши критерии для успешной работы?

- Конечно, профессионализм и постоянное совершенствование своих знаний. Без этого в медицине делать нечего.

А врач должен быть добрым?

- Должен, тем более детский. Во всяком случае, пациенты воспринимают такого врача лучше. Должны быть сострадание к больному и желание ему помочь.