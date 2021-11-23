В Бишкеке задержали члена ОПГ из-за кражи авто Мерседес-Бенц Е55 AMG

В Бишкеке задержали активного член ОПГ, которого подозревают в совершении мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

Сообщается, что 4 августа 2020 года в УВД Октябрьского района с письменным заявлением обратился гражданин О.С. с просьбой принять меры в отношении гражданина по кличке "В.", который в декабре 2019 находясь в 8 микрорайоне, обманным путем завладел автомобилем марки "Мерседес-Бенц Е55 AMG" стоимостью 10 тысяч 500 долларов. После чего продал машину третьим лицам, а вырученные денежные средства израсходовал на личные нужды.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района и начато досудебное производство по статье 204 (мошенничество) УК КР.

При проведении комплекса следственных действий и розыскных мероприятий, оперативниками Октябрьского РУВД был установлен и задержан подозреваемый в совершении мошенничества Д.А. 1983 года рождения и доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК КР водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Октябрьским районным судом Бишкека в отношении подозреваемого, была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В данное время, расследование по настоящему досудебному производству продолжается.