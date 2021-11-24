В Чуйской области владельцев оружия для охоты оштрафовали на 13 тыс. сомов

В целях стабилизации оперативной обстановки на территории Чуйской области, предупреждения, выявления и раскрытия преступлений, в том числе связанных с незаконным хранением оружия, боеприпасов взрывчатых материалов и веществ, с 22 ноября по 24 ноября текущего года проводятся комплексные профилактические мероприятия под наименованием "Арсенал", сообщает ГУВД Чуйской области.

Во время проведения рейда было задействовано более 319 сотрудников органов внутренних дел Чуйской области из числа сотрудников

лицензионно-разрешительной системы, оперативных служб, сотрудников службы общественной безопасности, а также личный состав УОБДД по Чуйской области.

Так, в рамках рейдовых мероприятий проверено охотников-любителей всего 2625 - человек, при проверке владельцев охотничьего огнестрельного оружия выявлено 35 нарушений правил хранения, регистрации, из них составлено административный протоколов в отношении всех 35 владельцев охотничьего огнестрельного оружия на общую сумму 13 тысяч сомов.

Также проверены объекты разрешительной системы, имеющие на хранение огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, сильнодействующие ядовитые вещества, а также частные охранные агентства- всего более 14 объектов.

Добровольно сдано гражданами огнестрельного оружия - 2 единиц гладкоствольного оружия.

ГУВД Чуйской области напоминает, что незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также изготовление или ремонт огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств образуют состав уголовно наказуемого деяния. Незаконное хранение оружия и боеприпасов влечет за собой уголовную ответственность. При этом сообщаем, что лицо сдавшее огнестрельное оружие освобождается от уголовной ответственности.