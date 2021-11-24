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С 1 по 3 декабря на "Кызыл-Кия-автодорожном" будет ограничено движение

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- Алина Мамаева
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В период с 1 по 3 декабря на пунктах пропуска "Кызыл-Кия-автодорожный" Кыргызской Республики и "Узбекистан-автодорожный" Республики Узбекистан, в связи параллельно проводимыми работами по обновлению дорожного покрытия, укладки асфальта перемещение транспортных средств через данные пункты пропуска будет ограничено. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

В связи с чем, в указанный период перемещение товаров и транспортных средств на кыргызско-узбекской границе будет осуществляться через пункт пропуска "Достук-автодорожный".

С 4 декабря 2021 года пункт пропуска "Кызыл-Кия-автодорожный" будет функционировать в штатном режиме.


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URL: https://www.vb.kg/409801
Теги:
Кызыл-Кия, Кыргызстан, таможня
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