С 1 по 3 декабря на "Кызыл-Кия-автодорожном" будет ограничено движение

В период с 1 по 3 декабря на пунктах пропуска "Кызыл-Кия-автодорожный" Кыргызской Республики и "Узбекистан-автодорожный" Республики Узбекистан, в связи параллельно проводимыми работами по обновлению дорожного покрытия, укладки асфальта перемещение транспортных средств через данные пункты пропуска будет ограничено. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

В связи с чем, в указанный период перемещение товаров и транспортных средств на кыргызско-узбекской границе будет осуществляться через пункт пропуска "Достук-автодорожный".

С 4 декабря 2021 года пункт пропуска "Кызыл-Кия-автодорожный" будет функционировать в штатном режиме.