Более 11 тысяч сотрудников милиции обеспечат порядок на выборах в Бишкеке

Сегодня в столице республики состоялся гарнизонный развод. Милиция переходит на усиленный режим несения службы в связи с предстоящими выборами в Жогорку Кенеш. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Развод-инструктаж органов внутренних дел Бишкекского гарнизона прошел на Старой площади.

На построении присутствовали заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов, председатель Совета ветеранов МВД Султанбек Жоошбаев, начальники различных главных управлений, управлений и служб, ветераны органов внутренних дел, представители общественности.

На площади построились все подразделения МВД: милиционеры полка специального назначения МВД, ГУОБДД и Службы охраны МВД, курсанты Академии, сотрудники территориальных управлений и отделов ГУВД Бишкека и Чуйской области, управления патрульной службы милиции, военнослужащие Внутренних войск МВД.

На избирательных участках общественный порядок и безопасность будут обеспечивать более 11 тысяч сотрудников милиции. За каждым избирательным участком закрепят милиционеров.

Все подразделения Министерства внутренних дел будут обеспечивать безопасность избирательных комиссий. Организация сопровождения и доставки бюллетеней по избирательным комиссиям и участкам, ответственность за безопасность и сохранность оборудования и документации также возложена на сотрудников милиции.

С 25 по 29 ноября личный состав подразделений органов внутренних дел переведен на повышенную степень боевой готовности, организовывается круглосуточное несение службы с привлечением представителей добровольных народных дружин.

Особо важные и стратегические объекты, объекты жизнеобеспечения и жизнедеятельности будут взяты под усиленную охрану.