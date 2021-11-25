Накануне выборов в ЖК: чем грозит повторение октябрьских событий 2020 года?

В Кыргызстане год назад после объявления результатов парламентских выборов произошли октябрьские события. В ночь на 6 октября 2020-го толпа митингующих взяла "Белый дом". Беспорядки и митинги длились почти 10 дней, и в третий раз в Кыргызстане власть сменилась в результате переворота.

Спустя год республика вновь в ожидании выборов в Жогорку Кенеш. Какие последствия могут быть в случае повторения октябрьских событий прошло года?

Гражданский активист Анарбек Катаганов считает, что самые негативные последствия в результате нового политического переворота почувствует экономика республики.

"Для экономики возможные волнения очень нежелательны. Потому что пока приходит новая власть, идет вывод средств из бюджета по каналам тех же министерств. Я бы не сказал, что у нас такие честные люди сидят на верхушке, они обязательно воспользуются этим моментом. В первую очередь они думают о себе, а потом только о народе. Для экономики это плохо.

Потом народные волнения могут перейти во что-то масштабное вплоть до гражданской войны, как это было в 2010 году. Но есть и плюсы, если есть более достойные кандидаты стать президентом, хотя пока таких я не могу назвать", - поделился мнением с VB.KG активист.

По его словам, предпосылки для народных волнений все-таки сейчас ощущаются.

"Если будет революция, то это неизбежно. Но все от руководства республики зависит. Если они будут справляться со своими задачами, то им нечего опасаться. Надо искать причину революции, которая обычно случается из-за того, что население чем-то недовольно. К тому же есть реваншисты, которые надеялись прийти к власти или были у власти, а у них не получилось кто-то пришел вместо них. Возможно волнения после выборов, и я не могу этого отрицать. Недовольство растет. Потому что нет таких реформ, которые реально были бы показаны народу. Да есть в изменения в определенных структурах, но этого мало. Властям нужно быть более эффективнее и компетентнее. Нужно проводить опросы населения и реальные реформы, чтобы это было не на словах. Во-первых, надо что-то делать с экономикой и с ценами. Надо уметь договариваться с соседями", - отмечает Анарбек Катаганов.

Напомним, в 2020 году после объявления результатов выборов в стране начались протесты. На улицы Бишкека вышли около двух тысяч человек. Митингующие захватили несколько административных зданий, в том числе здания парламента, правительства, администрации президента. Милиция применила против протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Были пострадавшие с обеих сторон, подожжены как минимум две милицейские машины и одна пожарная. ЦИК признал результаты выборов недействительными, премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку. В Бишкеке был повторно введен режим чрезвычайного положения.