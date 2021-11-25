247 вагонов угля с разреза "Шабыркуль" поступят в КР в ближайшее время

Государственное агентство антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и финансов заключило соглашение с импортерами казахстанского угля об увеличении поставок в республику черного золота с разреза "Шабыркуль". Об этом сообщает пресс-служба госагентства.

Это сделано в целях эффективного исполнение постановления Кабинета министров "О введении государственного регулирования цен на уголь на территории Кыргызской Республики" от 11 октября 2021 года № 209, а также насыщения рынка достаточным объемом угля для населения.

В рамках соглашения компания-импортер обязуется увеличить объемы поставляемого угля "Шабыркуль" для насыщения рынка в Бишкеке и Чуйской области, установить рабочий график на топливных базах – 24 часа в сутки 7 дней в неделю без перерывов и выходных, и реализовывать казахстанский уголь по цене не выше максимально установленной, то есть до 4600 сом за одну тонну со следующих топливных баз:

- Шопоков, АБК Сокулукская база, ЗАО "Берекет".

- Каинды, улица 60 лет Октября, 7.

- Бишкек 1, улица. Мурманская, 1а.

- Токмок, улица Жантаева, 23.

- Кант, улица Логвиненко, 13.

В рамках данного соглашения в ближайшее время в республику поступит 247 вагонов угля.