Афиша: Где в Бишкеке провести время с пользой в выходные и не только

В Кыргызском национальном ордена Ленина академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева в субботу, 27 ноября, состоится благотворительный концерт "Эрнст Акрамов приглашает…".

Вход свободный.

Начало в 15 часов.

В воскресенье, 28 ноября, поклонников классики приглашают насладиться балетом Людвига Минкуса "Дон Кихот" в двух действиях.

Начало в 17 часов.

В Бишкекском городском драматическом театре имени Арсена Умуралиева в субботу и воскресенье, 27 и 28 ноября, вниманию публики будет представлен спектакль "Вишневый сад" на русском языке. Комедию по знаменитой пьесе Антона Чехова поставила в БГДТ российский режиссер Татьяна Захарова. Данное представление – современное прочтение гениального творения классика: авторское, необычное и немного непривычное для восприятия.

Начало в 18 часов.

БГДТ находится по адресу: проспект Чуй, 28.

В Кыргызском государственном театре кукол имени Мусы Жангазиева в воскресенье, 28 ноября, малышей и их родителей ждут два сказочных представления на русском и кыргызском языках.

Сначала дети посмотрят спектакль "Кошки - мышки" (Ай да, Мыцык!), поставленный художественным руководителем театра Нурланом Асанбековым. А затем они смогут познакомиться с героями истории под названием "Каардуу чал". Его создавал режиссер Жолдош Эркимбаев.

Начало спектаклей в 11 и 12 часов.

На Большой сцене Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова в субботу, 27 ноября, утром малышей ждет сказка Григория Остера "Лесной переполох". Поставил спектакль Марат Амираев. А вечером на экспериментальной площадке театра можно будет посмотреть лирическую комедию Григория Берковича "Дура & Дурочка". Режиссер спектакля Анна Шмырина.

Начало спектаклей в 11 и 18 часов.

В воскресенье, 28 ноября, утром на Большой сцене сказка Валерия Зимина для самых юных зрителей – "Жила-была Сыроежка". Режиссер представления – Анна Шмырина. А вечером на этой сцене премьера - спектакль "Ревизор" по пьесе Николая Гоголя. Режиссер-постановщик Константин Тришин (Россия).

Начало спектаклей в 11 и 18 часов.

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева на этой неделе открылись две новые выставки.

Первая – "Воздух, которым мы дышим" (повседневность и искусство Советского Кыргызстана). В экспозиции представлены произведения из фондов КНМИИ имени Г.Айтиева. Посетить ее можно до 16 декабря.

Вторая - фотовыставка "Тревоги и надежды народа Кыргызстана", подготовленная корреспондентом "ПолитКлиники" Гулизой Урустамбек кызы. Проект показывает людей, живущих в регионах и занимающихся любимым делом. Посетить экспозицию можно до 8 декабря.

Время работы музея: со вторника по воскресенье с 11 до 18 часов, в пятницу с 11 до 17 часов. Последняя пятница месяца – санитарный день.

КНМИИ находится по адресу: улица Абдрахманова, 196.