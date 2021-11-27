Россия и КНР выступили против "саммита за демократию" под эгидой США

Россия и Китай отвергли идею международного "саммита за демократию", который должен пройти в декабре по инициативе Соединенных Штатов. Об этом было заявлено в совместной статье послов РФ и КНР в США Анатолия Антонова и Цинь Гана в пятницу, 26 ноября.

В заявлении сказано, что проведение такого мероприятия вызовет идеологическую конфронтацию и "раскол в мире", создав новые "разделительные линии".

"Демократия - это не прерогатива определенной страны или группы стран, а универсальное право всех народов. Это может быть реализовано несколькими способами, и ни одна модель не может соответствовать всем странам. Поэтому основным критерием демократии должен быть народ, и только он имеет право управлять своей страной, отметили послы России и Китая", - сказано в статье National Interest.

По словам Антонова и Гана, демократия - это не только внутреннее управление, она также должна отражаться в международных отношениях.

"Вмешательство во внутренние дела других стран под предлогом борьбы с коррупцией, продвижения демократических ценностей или защиты прав человека препятствует их развитию, а санкции являются посягательством на их суверенитет, единство и территориальную целостность, противоречит Уставу ООН и другим основным нормам международного права и явно антидемократично", - говорится в заявлении послов.

По их мнению, в мире существует только одна международная система - в ее основе лежит Организация Объединенных Наций (ООН).

"Выставление напоказ "международного порядка, основанного на правилах", без ссылки на ООН и международное право и попытка заменить международные правила диктатами определенных блоков подпадает под категорию ревизионизма и явно антидемократична", - заявили Антонов и Ган.

Послы полагают, что "нет никакой необходимости беспокоиться о демократии в России и Китае, а некоторым иностранным правительствам лучше подумать о себе и о том, что происходит у них дома. Китай и Россия призывают все страны мира прекратить использовать "дипломатию, основанную на ценностях", для провоцирования разногласий и конфронтации; практиковать взаимное уважение и взаимовыгодное сотрудничество в международных отношениях и работать над гармоничным сосуществованием между странами с различными социальными системами, идеологиями, историей, культурами и уровнями развития.

26 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попытки Соединенных Штатов определять, в каких странах есть демократия, а в каких нет, выглядят цинично и жалко на фоне проблем в самих США. А "Саммит за демократию" она назвала "элементом большой стратегии США по подрыву роли ООН" и "клубом по интересам для противостояния со странами, которые сохраняют стратегическую независимость от коллективного Запада, свое суверенное видение справедливого миропорядка".

Источник: Известия