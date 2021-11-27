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Наблюдатели от МПА СНГ определили программу действий на выборах в ЖК КР

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- Евгений Денисенко
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Накануне выборов в парламент Кыргызстана Жогорку Кенеш, назначенных на 28 ноября, международные наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ провели в Бишкеке установочное совещание. На нем они, по информации МПА, обозначили цели и задачи наблюдения, а также определились с программой работы на ближайшие дни.

Совещание открыли координатор группы международных наблюдателей от МПА, председатель Комитета Сената Олий Мажлиса Узбекистана по вопросам обороны и безопасности Кутбидин Бурханов и заместитель генерального секретаря Совета МПА - директор Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств - участников МПА СНГ (МИМРД) Иван Мушкет.

Они рассказали о составе группы, в которую вошли представители национальных парламентов стран-партнеров, сотрудники Секретариата Совета МПА и эксперты данного института. Были названы основные правила и нормы, которым должны следовать наблюдатели. Это, как подчеркнуто, в первую очередь - принципы политической нейтральности, беспристрастности и невмешательства во внутренние дела страны.

Участники ознакомились с результатами долгосрочного мониторинга избирательной кампании, проведенного членами экспертной группы МИМРД. Наблюдателям были представлены аналитические и справочно-информационные материалы, подготовленные по его итогам.

В завершение совещания Иван Мушкет рассказал членам мониторинговой группы о программе работы на ближайшие дни, о намеченных встречах и о маршрутах выездов наблюдателей в день голосования.


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URL: https://www.vb.kg/409963
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