Выборы ЖК проходят на 2 494 избирательных участках в КР и за рубежом

В Кыргызстане сегодня, 28 ноября, 08.00 началось голосование на выборах депутатов Жогорку Кенеша на всех 2 494 участковых избирательных участках. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекова отметила, что тайна голосования гарантируется Конституцией и законами КР.

"Никто не в праве влиять на ваш выбор. Тайна голосования гарантируется. Мы призываем голосовать свободно", - сказала она.

Нуржан Шайлдабекова информировала, что выборы 54 депутатов ЖК КР, выдвинутых по политическим партиям по спискам кандидатов, вся территория Кыргызской Республики является единым избирательным округом.

Для проведения выборов по мажоритарной системе выборов 36 депутатов ЖК КР, выдвинутых политическими партиями и гражданами путем самовыдвижения, образованы 36 одномандатных избирательных округов:

г. Бишкек – 4 округа;

г. Ош и Ошская область – 9 округов;

Баткенская область – 3 округа;

Джалал-Абадская область 7 округов;

Таласская область – 2 округа;

Чуйская область – 6 округов;

Нарынская область – 2 округа;

Иссык-Кульская область- 3 округа.

Окружные избирательные комиссии прекращают свои полномочия по решению Центральной избирательной комиссии после официального опубликования результатов выборов депутатов Жогорку Кенеша.

В настоящее время составы 36 окружных избирательных комиссий утверждены, количество их членов составляет 491 человек.

Образованы и функционируют 2 494 участковых избирательных комиссий, из них 59 УИК расположены за пределами республики, количество членов составляет 30 309 человек.

С целью расширения географии обеспечения реализации избирательных прав граждан КР, проживающих за ее пределами количество избирательных участков за рубежом увеличено до 59 (в 29 странах).

Впервые образованы 10 избирательных участков в следующих городах:

Россия – гг. Казань, Краснодар, Самара, Томск и Хабаровск;

США – гг. Нью-Йорк и Чикаго;

Турция – г. Анталья;

Италия – г. Кальяри;

Венгрия – г. Будапешт.

Россия – всего 21 участок:

Москва – 6 участков;

По одному участку: в гг. Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток, Красноярск, Иркутск, Якутск, Южно-Сахалинск, Сургут, Тюмень, Краснодар, Самара, Казань, Томск и Хабаровск.

По 3 участка:

Германия – в гг. Берлин, Франкфурт-на-Майне и Бонн;

США – в гг. Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго;

Турция – в гг. Анкара, Стамбул и Анталья.

По 2 участка:

Италия – в гг. Рим и Кальяри.

Казахстан – в гг. Нур-Султан и Алматы;

Китай – в гг. Пекин и Гуанчжоу;

ОАЭ – в гг. Абу-Даби и Дубай.

По 1 участку: в гг. Ашхабад, Баку, Брюссель, Будапешт Вена, Доха, Душанбе, Женева, Исламабад, Киев, Куала-Лумпур, Лондон, Минск, Нью-Дели, Париж, Сеул, Ташкент, Тегеран, Токио, Эль-Кувейт, Эр-Рияд.