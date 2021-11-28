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50 жалоб поступило в Рабочую группу с начала назначения выборов

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- Анастасия Карелина
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С начала назначения выборов в ЖК в Рабочую группу по рассмотрению заявлений и жалоб избирателей и иных участников избирательного процесса при проведении выборов и референдумов в КР поступило 50 обращений. Такие данные на 8 часов 25 минут сегодня, 28 ноября, приводит ЦИК.

Категории обращений:

О возможном подкупе голосов избирателей – 1,

О возможном злоупотреблении административным ресурсом - 7,

О нарушении условий предвыборной агитации – 30,

Нарушения порядка финансирования избирательного фонда – 1,

Об отмене регистрации кандидата/списка кандидатов – 5,

О возможном нарушении порядка выдвижения п/п списка кандидатов – 2,

Ходатайство следственных органов о даче согласия к привлечению кандидата к уголовной ответственности – 1,

О распространении заведомо ложных сведений о кандидате – 2,

О регистрации уполномоченного представителя – 1.

Распределение по регионам следующее:

Бишкек – 29,

Ош – 1,

Ошская область – 9,

Джалал-Абадская область – 2,

Иссык-Кульская область – 4,

Таласская область – 5,

Меры, принятые ЦИК/ОИК:

Письменное предупреждение за нарушение правил и порядка ведения предвыборной агитации – 4:

Бегалиеву Д., кандидату в депутаты ЖК КР по Аламудунскому округу №25;

Бекешеву Д., кандидату в депутаты ЖК КР по Октябрьскому округу №28;

Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики (ОТРК);

Джумабекову Д., кандидату в депутаты ЖК КР по Манасскому округу №20.

Наложен штраф – 14 (На сумму 105 тысяч сомов):

Гражданину И.Л. Торакулову в размере 7 500 сом;

Эгембердиеву А.А. - кандидату в депутаты ЖК КР от п/п "Ата-Журт Кыргызстан" в размере 7 500 сом;

Гажданке Б. Омурзаковой в размере 7 500 сом;

А.Т.Түмөнбаеву кандидату-самовыдвиженцу по Ак-Суйскому округу №35 в размере 7 500 сом;

Ташиеву А.Р. - кандидату в депутаты ЖК КР по Ленинскому избирательному округу №22 в размере 7 500 сом;

Шыкмаматову А.Н. - кандидату в депутаты ЖК КР от п/п "Ынтымак" в размере 7 500 сом;

Бегалиеву Б. - кандидату в депутаты ЖК КР по Аламединскому избирательному округу №25 в размере 7 500 сом;

Джумабекову Д.А. - кандидату в депутаты ЖК КР по Манасскому избирательному округу №20 в размере 30 000 сом (4 раза по 7500 сом);

Назарбекову М.Р. кандидату в депутаты ЖК КР по Манасскому округу №20 в размере 15 000 сом (2 раза по 7500 сом);

Таштанбекову А.Д. кандидату в депутаты ЖК КР по Ысык-Атинскому округу №30 размере 7 500 сом.

В отношении Youtube-канала "Акыркы жанылыктар" принято решение направить материалы в уполномоченный орган внутренних дел, в целях установления владельцев для привлечения к административной ответственности, предусмотренного статьей 45 КоН КР.

Также принято решение о направлении в соответствующие органы устного предупреждения интернет-порталу "Super.kg" за несоблюдение порядка и правил ведения предвыборной агитации.


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URL: https://www.vb.kg/409985
Теги:
нарушения, Жогорку Кенеш, #Выборы2021, ЦИК
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