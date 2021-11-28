50 жалоб поступило в Рабочую группу с начала назначения выборов

С начала назначения выборов в ЖК в Рабочую группу по рассмотрению заявлений и жалоб избирателей и иных участников избирательного процесса при проведении выборов и референдумов в КР поступило 50 обращений. Такие данные на 8 часов 25 минут сегодня, 28 ноября, приводит ЦИК.
Категории обращений:
О возможном подкупе голосов избирателей – 1,
О возможном злоупотреблении административным ресурсом - 7,
О нарушении условий предвыборной агитации – 30,
Нарушения порядка финансирования избирательного фонда – 1,
Об отмене регистрации кандидата/списка кандидатов – 5,
О возможном нарушении порядка выдвижения п/п списка кандидатов – 2,
Ходатайство следственных органов о даче согласия к привлечению кандидата к уголовной ответственности – 1,
О распространении заведомо ложных сведений о кандидате – 2,
О регистрации уполномоченного представителя – 1.
Распределение по регионам следующее:
Бишкек – 29,
Ош – 1,
Ошская область – 9,
Джалал-Абадская область – 2,
Иссык-Кульская область – 4,
Таласская область – 5,
Меры, принятые ЦИК/ОИК:
Письменное предупреждение за нарушение правил и порядка ведения предвыборной агитации – 4:
Бегалиеву Д., кандидату в депутаты ЖК КР по Аламудунскому округу №25;
Бекешеву Д., кандидату в депутаты ЖК КР по Октябрьскому округу №28;
Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики (ОТРК);
Джумабекову Д., кандидату в депутаты ЖК КР по Манасскому округу №20.
Наложен штраф – 14 (На сумму 105 тысяч сомов):
Гражданину И.Л. Торакулову в размере 7 500 сом;
Эгембердиеву А.А. - кандидату в депутаты ЖК КР от п/п "Ата-Журт Кыргызстан" в размере 7 500 сом;
Гажданке Б. Омурзаковой в размере 7 500 сом;
А.Т.Түмөнбаеву кандидату-самовыдвиженцу по Ак-Суйскому округу №35 в размере 7 500 сом;
Ташиеву А.Р. - кандидату в депутаты ЖК КР по Ленинскому избирательному округу №22 в размере 7 500 сом;
Шыкмаматову А.Н. - кандидату в депутаты ЖК КР от п/п "Ынтымак" в размере 7 500 сом;
Бегалиеву Б. - кандидату в депутаты ЖК КР по Аламединскому избирательному округу №25 в размере 7 500 сом;
Джумабекову Д.А. - кандидату в депутаты ЖК КР по Манасскому избирательному округу №20 в размере 30 000 сом (4 раза по 7500 сом);
Назарбекову М.Р. кандидату в депутаты ЖК КР по Манасскому округу №20 в размере 15 000 сом (2 раза по 7500 сом);
Таштанбекову А.Д. кандидату в депутаты ЖК КР по Ысык-Атинскому округу №30 размере 7 500 сом.
В отношении Youtube-канала "Акыркы жанылыктар" принято решение направить материалы в уполномоченный орган внутренних дел, в целях установления владельцев для привлечения к административной ответственности, предусмотренного статьей 45 КоН КР.
Также принято решение о направлении в соответствующие органы устного предупреждения интернет-порталу "Super.kg" за несоблюдение порядка и правил ведения предвыборной агитации.