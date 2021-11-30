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Гульнара в Волгограде и ей нужна помощь, чтобы вновь дышать и говорить

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- Наталья Крайнова
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Помните Гульнару Саякбаеву, которая вынуждена жить с отверстием в горле после операции в частной клинике "ЮРФА"? Мы рассказывали как она стала инвалидом третьей группы и каждый вдох ей дается с трудом.

Сейчас Гульнара находится в Волгограде. Проходит обследование в Волгоградским онкодиспансере, где делают уникальные операции по восстановлению функций гортани после удаления опухолей. Три срочные операции вернут Гульнаре возможность нормально дышать, есть и говорить.

Сейчас же женщине нужно помочь собрать деньги на операцию в России, пока не стало совсем поздно. Гульнаре сказали, что весь курс обойдется примерно в четыре миллиона сомов!

Собрать самостоятельно на операцию семья Саякбаевых не в состоянии. Между тем, время работает против самой Гульнары. С каждым месяцем отверстие в горле становиться все меньше, если оно полностью зарастет, то придется снова делать эту же операцию, но уже удалив полностью голосовые связки. Помощь этой женщине очень нужна, ведь она борется ради своей десятилетней дочери с инвалидностью.

Как помочь:

  1. перевести деньги на электронный кошелек ЭЛСОМ: 0700399497

пополнить банковский счет:

  1. KICB bank (som) 1280096016706311
  2. KICB bank ($ USA) 1280096016706513
  3. KICB bank (евро) 1280096016706614
  4. Демир банк 1180000041419008

  1. перечислить деньги на карты: Элкард 1280176054587406 Элкард 1280176042083597


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URL: https://www.vb.kg/410101
Теги:
благотворительность, врачебная ошибка, Помощь
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