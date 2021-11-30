Садыр Жапаров: Фальсификации голосования со стороны ЦИК не было и не будет!

Президент Кыргызстана на своей официальной странице в социальной сети Facebook опубликовал обращение к лидерам партий, участвовавших в выборах в Жогорку Кенеш, и простым кыргызстанцам. Ниже мы приводим его текст:

"Уважаемые кыргызстанцы!

Уважаемые лидеры партий, участвовавших в выборах!

Выборы в парламент проходили в хорошем русле, но неожиданно ЦИК допустил небольшую ошибку, что вызвало недоверие среди партий, особенно со стороны проигравших.

Мы еще раз проверили, что ошибка, допущенная специалистами ЦИК, не имеет отношения к серверу. Результаты, предоставленные сервером, не имеют ничего общего с ошибкой специалиста ЦИК. Окончательный результат будет определен после ручного подсчета. Примите активное участие в этом процессе. После подсчета бюллетени сохранят в архиве. Каждый желающий сможет в любое время подсчитать результаты на любом участке.

Отдельным нашим видным согражданам, которые говорят, что верят в Бога и придерживаются духовных ценностей, но в то же время оскорбляют меня, вплоть до моего покойного отца нецензурными словами, хотел бы сказать:

Уважаемые сограждане!

Я тоже верю в Бога. Да, мой отец всю жизнь следовал по Божьему пути. Он наставлял меня справедливости, следованию правильному пути, молитвам, а чтению Корана обучал с 8-го класса. Да благословит его Аллах и приветствует в раю. Оставьте его в покое.

Власть не вмешивалась ни в избирательный процесс, ни в работу ЦИК.

Мы выдвинули только два требования: быть справедливыми и соблюдать закон.

Фальсификации голосования со стороны ЦИК не было и не будет. Да, имела место небрежность специалиста ЦИК. Но это никак не повлияло на результаты голосования.

Мы привлечем виновных к ответственности. Государственный комитет национальной безопасности начал проверку: не имеет ли специалист ЦИК, допустивший ошибку, отношения к некоторым лицам? Не договорился ли он заранее с некоторыми силами, чтобы таким образом дать повод для протеста? О результатах ГКНБ объявит сам".