Кто управляет рынком ГСМ КР, или лобби нефтетрейдеров

Накануне выборов в СМИ был опубликован пресс-релиз Государственного агентства антимонопольного регулирования, где сообщались итоги проведенного совещания с участием крупных нефтетрейдеров. Речь шла о ситуации с обеспечением республики ГСМ, а также о складывающейся ценовой политике. На встрече присутствовали руководители Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана (финансируется группой "Газпром нефть. – Прим.ред.) и Союза нефтетрейдеров Кыргызстана (финансируется АЗС Red Petroleum. – Прим.ред.).

Основные проблемы, на которые обращали внимание нефтетрейдеры:

• рост закупочных цен на ГСМ в декабре в России;

• стремительное сокращение запасов ГСМ, закупленных ранее по более дешёвым ценам;

• дефицит предложений ГСМ на отгрузку из России в Кыргызскую Республику;

• неизбежное повышение цен на АЗС республики в декабре;

• отсутствие оборотных средств у нефтетрейдеров на закупку ГСМ;

• прекращение деятельности мелких АЗС в регионах и Бишкеке из-за отсутствия ГСМ.

Не говорят или не договаривают?

В общем-то ничего нового нефтетрейдеры не сказали. Такие утверждения мы слышим уже третий месяц подряд: что рост цен на ГСМ - это общемировая тенденция и Кыргызстан не может быть исключением, и что цены на ГСМ во всех соседних импортозависимых государствах намного выше, чем в Кыргызстане... Только в Казахстане цены дешевле якобы потому, что там работают не рыночные механизмы и существует госрегулирование внутренних цен.

А почему тогда нефтетрейдеры не говорят о том, что в Таджикистане, где цены на бензины и дизтопливо значительно выше, чем у нас, в основном используется сжиженный углеводородный газ (СУГ) в качестве моторного топлива? Цена на него в два раза ниже, чем цена на популярный бензин Аи-92, и ежемесячный объем потребления которого в Таджикистане составляет порядка 40 тысяч тонн, и что спрос на бензин там невелик. А в Узбекистане, в основном в качестве моторного топлива, используется местный компримированный природный газ? И в Армении также большинство автолюбителей используют природный газ, тем самым снижая собственные затраты на бензин. А в Казахстане проводится продуманная и ответственная государственная политика поддержки потребителей ГСМ, а не просто нерыночное госрегулирование. Видимо, кому-то нужно преднамеренно вводить в заблуждение наших граждан и автолюбителей?!

Очень странной выглядит на этом фоне позиция Госагентства антимонопольного регулирования, которое фактически стало озвучивать мнение нефтетрейдеров вместо или вместе с Ассоциацией нефтетрейдеров. Кроме того, такую же позицию на следующий день высказал министр экономики, говоря о неизбежности резкого повышения цен в декабре. Складывается впечатление, что нефтетрейдеры теперь решили свои интересы продвигать через лояльных государственных чиновников.

Примечательно, что все последние годы формированием рынка ГСМ в Кыргызстане занимались исключительно частные компании, и государство фактически не вмешивалось в его развитие. Все, что было сделано на топливном рынке страны, было сделано этими компаниями в их собственных интересах.

Вот сейчас, например, все осознают, что необходимо увеличивать объемы импорта сжиженного газа. Но Казахстан значительно ограничил объемы экспорта сжиженного углеводородного газа (СУГ) в Кыргызстан. А в России с сентября месяца действует экспортная пошлина на отгрузку СУГ в КР. Это потому что СУГ не включен в перечень нефтепродуктов, вывозимых из России на беспошлинной основе в соответствии с действующим соглашением. Ну кто помешал той же Ассоциации нефтетрейдеров включить СУГ в этот перечень и направить его в Министерство энергетики КР, как они это обычно делают в момент формирования Индикативного баланса для беспошлинных отгрузок ГСМ? Не тот ли, кто финансирует эту Ассоциацию нефтетрейдеров? Ведь на самом деле доля установок для продажи СУГ на действующих АЗС в республике ничтожно мала по сравнению с установками по продаже бензинов. Такая ситуация выгодна только тому, кто фактически контролирует рынок ГСМ в Кыргызстане, определяет перечень продуктов ГСМ на АЗС и диктует нам цены.

Напомним, группе компаний АЗС "Газпром нефть", руководит которой Болот Абилдаев, принадлежат еще две компании - "Партнер нефть" и Bishkek Petroleum. То есть это практически полный контроль над рынком АЗС в КР.

Что касается жалоб нефтетрейдеров на отсутствие оборотных средств на закупку ГСМ, то это по меньшей мере выглядит несерьезно. Если мы обратимся к статистике прошлых лет, то увидим, что стоимость объемов ГСМ, закупаемых тогда компаниями АЗС "Газпром нефть", АЗС "Партнер нефть", АЗС Bishkek Petroleum, на ежемесячной основе превышала 20 млн долларов, а в отдельные месяцы стоимость совокупных покупок составляла сумму более 70 млн долларов. Кроме того, "Газпром нефть", являясь дочерней структурой российской ПАО "Газпром нефть", имеет возможность приобретать ГСМ на условиях постоплаты через определенное количество времени. То есть дело тут совсем не в отсутствии оборотных средств.

Дефицит или давление?

По поводу остановки деятельности мелких и средних АЗС в регионах, причина тут в отсутствии доступа к нефтепродуктам и их тотальной зависимости от крупных импортеров. Тех импортеров, которые сегодня фактически диктуют свои условия всем участникам рынка ГСМ и правительству республики в том числе.

В 2019 году, когда в соседнем Казахстане появился избыток ГСМ, но при этом не было легальной возможности экспортировать его в Кыргызстан, мелкие и средние кыргызские АЗС начали налаживать импорт по не совсем прозрачным схемам. Тем не менее это помогло в тот период значительно насытить рынок ГСМ республики и снизить внутренние цены. Наши импортеры рассуждали вполне здраво: раз правительство не может договориться с соседями о подписании соглашения о поставках нефтепродуктов, то необходимо искать пути ввоза ГСМ в страну для насыщения рынка и увеличения конкуренции. Все было так до того момента, пока "Газпром нефть" и ее глава Болот Абилдаев через "карманную" Ассоциацию нефтетрейдеров не пролоббировал в правительстве принятие антинародного постановления № 566 от 22 октября 2019 года "О введении временного запрета на ввоз на территорию Кыргызской Республики автотранспортом некоторых видов нефти и нефтепродуктов". С этого момента мелкие и средние АЗС республики вновь попали в зависимость от крупных импортеров. Кстати сказать, это постановление действует до сих пор.

Личный интерес?

Как нам известно, правительство Казахстана с 1 января 2021 года возобновило взимание экспортных пошлин на вывоз нефтепродуктов из страны и прекратило выдачу квот (разрешений) компаниям, желающим экспортировать ГСМ. При этом определенный экспорт нефтепродуктов в приграничных районах в направлении Кыргызстана все-таки сохранялся. И несмотря на действие в нашей стране постановления правительства № 566 от 22 октября 2019 года, импорт ГСМ из соседнего Казахстана продолжал осуществляться. Особенно это было заметно на фоне резкого роста цен на российское топливо весной этого года. Тогда по прогнозам Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана (финансируется группой "Газпром нефть". - Прим.ред.) цены на бензины и дизтопливо до конца марта должны были возрасти еще на 3,5 - 5,0 сом за один литр. Ноэтот импорт из Казахстана, по информации источников, мешал личным интересам одного из монополистов на рынке ГСМ. Поэтому через влиятельных друзей и партнеров в Казахстане было пролоббировано принятие приказа правительством Республики Казахстан о введении запрета на вывоз автотранспортом нефти и нефтепродуктов из Казахстана. Приказ вступил в силу с 9 мая 2021 года и действует до сих пор.

У кого-то еще остаются вопросы относительно того, кто управляет сегодня всем рынком ГСМ в Кыргызской Республике и кто получает от этого основные дивиденды?