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Выставка "Не терять корни, не отставать от времени" проходит в музее ИЗО

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- Айжан Мамбеталиева
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В Бишкеке в Музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открылась мультимедийная выставка Алтынай Осмоевой "Кыргыз өзөгү - ой иле таасири" ("Не терять корни, не отставать от времени").

Эта выставка - очередное мероприятие в рамках арт-фестиваля МИКСТУРА, проводимого Фондом "Сорос - Кыргызстан".

Данная выставка – это размышления художницы Алтынай Осмоевой о сохранении национальной идентичности. На одной чаше весов - традиционная культура и народная мудрость, на другой - социальные сети со своими стандартами красоты, поведения и мышления.

Автор задается вопросами: как малому этносу в эпоху глобализации сохранить свою культуру и в то же время идти в ногу со временем? Какие стандарты из социальных сетей имеют реальную ценность и какие являются навязанными маркетинговыми технологиями?

Художница создает свои арт-объекты из натуральных материалов, характерных для кыргызского кочевого быта, - свинца, теста и войлока. А также использует эпоксидную смолу и атрибуты современной индустрии красоты из пластика.

Мультимедийный инструментарий художницы – фотография, видео- и арт-инсталляция.

Директор музея ИЗО Айгуль Мамбетказиева сказала, что для любого художника выставка – очень ответственное мероприятие, за которым стоит огромный труд и большие поиски выражения своего отношения к каким-то вещам, которые у нас сейчас происходят в обществе.

Она также отметила, что Алтынай - молодой и талантливый художник, получивший прекрасное европейское образование, но воспитанный в исконно кыргызских традициях. В своей выставке она обращается к теме, которая, наверняка, должна быть очень близка молодежи, потому что в своих работах Алтынай пытается показать, что идеалы красоты, которые сегодня показывают через соцсети не всегда хороши, и наши традиционные идеалы имеют свою ценность.

На представленной выставке очень много вопросов, которые каждый зритель должен сам должен для себя решить. Выставка продлится до 10 декабря.


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URL: https://www.vb.kg/410370
Теги:
выставка, искусство, музей, культура, Кыргызстан
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