МВД: "Торговля людьми это серьезное преступление и нарушение прав человека"

Сегодня, 6 декабря текущего года в конференц-зале отеля "Европа" состоялся круглый стол по итогам 100-дневной информационной кампании "Вместе остановим торговлю людьми".

В июле текущего года под эгидой Министерства внутренних дел стартовала упомянутая компания, целью которой, стало повышение осведомленности жертв торговли людьми, а также защита их прав. Данная кампания, приурочена к Всемирному дню борьбы с торговлей людьми, где координирующим органом стала Служба криминальной милиции.

В указанном мероприятии участие приняли начальник Управления Службы криминальной милиции МВД, полковник милиции Марлис Джумабаев, представители Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке, представители государственных, международных и неправительственных организаций, а также СМИ и личный состав МВД.

Мероприятие открыл начальник УСКМ МВД, полковник милиции Марлис Джумабаев, который поприветствовал участников и отметил, что торговля людьми является серьезным преступлением и грубым нарушением прав человека. Каждый год тысячи мужчин, женщин и детей попадают в руки торговцев людьми, как у себя дома, так и за рубежом. Сегодня многие жертвы торговли людьми сталкиваются с невежеством и непониманием в своих попытках получить помощь.

Марлис Джумабаев перечислил ряд проблем, с которыми сталкиваются жертвы насилия: травмирующий опыт после спасения, начиная с идентификации, заканчивая судебными разбирательствами; повторная виктимизация; многие наказаны за преступления, которые заставили совершить торговцы людьми; подверглись стигматизации и не получили поддержку и помощь.

"Для успешного и эффективного проведения упомянутой информационной кампании СКМ МВД совместно с МЗСР КР, МОН КР и другими уполномоченными органами и международными организациями разработали план мероприятий в котором значимое место отвели межведомственному взаимодействию и сотрудничеству между государственными органами и Национальной базой НКО", рассказал Марлис Джумабаев.

Вместе с этим, Марлис Джумабаев подчеркнул, что реализован ряд мероприятий, направленных на противодействие преступной деятельности, связанной с похищениями людей, торговлей людьми. Он озвучил, что противодействие торговле людьми остается приоритетной областью сотрудничества, основанного на общепризнанных принципах и нормах международного права и отвечающего национальным и региональным интересам.

В ходе круглого стола были выработаны форматы и механизмы работы на следующий год с учётом опыта работ проведённых в рамках 100 дневной информационной кампании борьбы с торговлей людьми.

Данное мероприятие предоставило необходимую площадку для обсуждения и определения единого вектора реализации поставленных задач,

а также повышения уровня сотрудничества.