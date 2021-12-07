На форуме в РФ расскажут о вкладе кыргызстанцев в битве за Москву

Международная научно-практическая конференция, посвященная 80-летию разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, пройдет 7-8 декабря. Она состоится на базе Российской Академии наук и по ее инициативе, с участием представителей ряда стран, в том числе Кыргызстана.

Конференция под названием "Россия в XXI веке: Великая Отечественная война и историческая память. К 80-летию разгрома немецко-фашистских войск под Москвой" организуется в смешанном формате. Ее участниками станут ученые и сотрудники научных учреждений и научно-образовательных организаций, докторанты, аспиранты и магистранты, преподаватели и студенты вузов, колледжей и лицеев, старшеклассники общеобразовательных школ.

Пленарное заседание с заслушиванием академических докладов и работа секций пройдут в Красном зале РАН.

Как отмечается, планируется рассмотреть актуальные историографические проблемы событий осени-зимы 1941/42 года, приведших к первому стратегическому поражению нацистской Германии во Второй мировой войне. Также предусматривается обсудить военно-политические и стратегические последствия поражения гитлеровской Германии под Москвой в 1941 году, причины и методы искажения исторических событий в современном обществе и в западных учебниках истории, историко-психологические и политические аспекты неприятия решающей роли советских народов во Второй мировой войне и целенаправленной фальсификации ее итогов.

В рамках конференции проводится второй этап общероссийского фотоконкурса "Великая Отечественная война в судьбе моей страны и моего поколения" и Международного молодежного конкурса на лучшее эссе "Великая Отечественная война в судьбе страны, в моем восприятии и восприятии моих сверстников".

В адрес конференции направлен ряд приветствий, в том числе - ректора Кыргызско-Российского Славянского университета (КРСУ), академика Национальной академии наук КР Владимира Нифадьева.

В перечень пленарных академических докладов включены доклады "Новые данные о роли 316-й (8-й ) стрелковой дивизии генерал-майора И.В. Панфилова в Московской битве" (Нарынбек Алымкулов, Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына) и "Вторая мировая война и Великая Отечественная война: проблемы, подходы, интерпретация" ( Токтобек Рыскулов, Бишкекский государственный университет имени К.Карасаева).

Название одной из секций – "Посланцы Киргизской ССР в битве за Москву в годы Великой Отечественной войны". Руководитель секции - проректор по информации и связи с общественностью, кандидат исторических наук Леонид Сумароков. Темы докладов – "Московская битва в Великой Отечественной войне и ее отражение в социально-государственном развитии Кыргызстана" (Саламат Малабаев, кафедра истории стран Европы и Америки КНУ имени Жусупа Баласагына, Жолдошбек кызы Айгерим, магистрант кафедры истории Кыргызстана этого же вуза), "Сохранение памяти об И.В. Панфилове и Панфиловской дивизии в Кыргызстане" Павел Дятленко, кафедра истории и культурологии КРСУ), "Неизвестный подвиг панфиловцев. Семья Соколовых в сражении за Москву" (Светлана Соколова, поисковик), "Проект каталогизации личных архивов И.В. Панфилова" (Елена Носова, кафедра истории и культурологии КРСУ), "Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР первого созыва (1938 год избрания) в битве за советскую столицу в годы Великой Отечественной войны" (Леонид Сумароков, проректор КРСУ).

Предусмотрено издание сборника докладов и материалов конференции.