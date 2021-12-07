Погода
$ 84.80 - 84.90
€ 95.42 - 96.87

На форуме в РФ расскажут о вкладе кыргызстанцев в битве за Москву

236  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Международная научно-практическая конференция, посвященная 80-летию разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, пройдет 7-8 декабря. Она состоится на базе Российской Академии наук и по ее инициативе, с участием представителей ряда стран, в том числе Кыргызстана.

Конференция под названием "Россия в XXI веке: Великая Отечественная война и историческая память. К 80-летию разгрома немецко-фашистских войск под Москвой" организуется в смешанном формате. Ее участниками станут ученые и сотрудники научных учреждений и научно-образовательных организаций, докторанты, аспиранты и магистранты, преподаватели и студенты вузов, колледжей и лицеев, старшеклассники общеобразовательных школ.

Пленарное заседание с заслушиванием академических докладов и работа секций пройдут в Красном зале РАН.

Как отмечается, планируется рассмотреть актуальные историографические проблемы событий осени-зимы 1941/42 года, приведших к первому стратегическому поражению нацистской Германии во Второй мировой войне. Также предусматривается обсудить военно-политические и стратегические последствия поражения гитлеровской Германии под Москвой в 1941 году, причины и методы искажения исторических событий в современном обществе и в западных учебниках истории, историко-психологические и политические аспекты неприятия решающей роли советских народов во Второй мировой войне и целенаправленной фальсификации ее итогов.

В рамках конференции проводится второй этап общероссийского фотоконкурса "Великая Отечественная война в судьбе моей страны и моего поколения" и Международного молодежного конкурса на лучшее эссе "Великая Отечественная война в судьбе страны, в моем восприятии и восприятии моих сверстников".

В адрес конференции направлен ряд приветствий, в том числе - ректора Кыргызско-Российского Славянского университета (КРСУ), академика Национальной академии наук КР Владимира Нифадьева.

В перечень пленарных академических докладов включены доклады "Новые данные о роли 316-й (8-й ) стрелковой дивизии генерал-майора И.В. Панфилова в Московской битве" (Нарынбек Алымкулов, Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына) и "Вторая мировая война и Великая Отечественная война: проблемы, подходы, интерпретация" ( Токтобек Рыскулов, Бишкекский государственный университет имени К.Карасаева).

Название одной из секций – "Посланцы Киргизской ССР в битве за Москву в годы Великой Отечественной войны". Руководитель секции - проректор по информации и связи с общественностью, кандидат исторических наук Леонид Сумароков. Темы докладов – "Московская битва в Великой Отечественной войне и ее отражение в социально-государственном развитии Кыргызстана" (Саламат Малабаев, кафедра истории стран Европы и Америки КНУ имени Жусупа Баласагына, Жолдошбек кызы Айгерим, магистрант кафедры истории Кыргызстана этого же вуза), "Сохранение памяти об И.В. Панфилове и Панфиловской дивизии в Кыргызстане" Павел Дятленко, кафедра истории и культурологии КРСУ), "Неизвестный подвиг панфиловцев. Семья Соколовых в сражении за Москву" (Светлана Соколова, поисковик), "Проект каталогизации личных архивов И.В. Панфилова" (Елена Носова, кафедра истории и культурологии КРСУ), "Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР первого созыва (1938 год избрания) в битве за советскую столицу в годы Великой Отечественной войны" (Леонид Сумароков, проректор КРСУ).

Предусмотрено издание сборника докладов и материалов конференции.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410457
Теги:
ВОВ, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  