Смартфоны в рассрочку до 9 месяцев без переплат и первого платежа в O!Store

Вы можете прогуливаться по торговому центру без копейки в кармане, а выйти из него с новым смартфоном!

Всё потому, что в O!Store новая акция "Рассрочка 009" по очень привлекательным условиям. Все смартфоны Xiaomi, Samsung, Tecno, Honor, Inoi, Realme, OnePlus, Infinix и Itel в O!Store доступны в рассрочку на 3, 6 или 9 месяцев без первоначального взноса и без процентов банка.

Не нужно копить на крутой смартфон - можно сразу забрать его из магазина и начать пользоваться.

Цены стартуют от 421 сомов в месяц при покупке телефона в рассрочку на 9 месяцев. Для домоседов есть возможность оформить рассрочку онлайн – нужно просто заполнить эту форму и подождать ответ банка.

Акция действует в следующий период: 07.12.2021 – 10.01.2022 включительно.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по Бишкеку; В ПОДАРОК +20 ГИГАБАЙТОВ интернета при заказе онлайн на сайте ostore.kg;

Подробную информацию и модели акционных смартфонов смотрите на сайте ostore.kg.

Максимальная пороговая сумма рассрочки – 100 000 сомов. Один клиент может оформить на себя не более 3 смартфонов. Банк вправе отказать в выдаче рассрочки без объяснения причин. Количество товара ограничено. Товар сертифицирован. Лицензия "Дос Кредобанк" НБКР №037.