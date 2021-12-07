Кандидат в депутаты Жогорку Кенеша Акбокон Таштанбеков водворен в СИЗО ГКНБ. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета национальной безопасности.

Комитет расследует уголовное дело в отношении Таштанбекова по факту возбуждения межнациональной и межрегиональной вражды.

6 декабря этого года ЦИК дала согласие на привлечение Акбокона Таштанбекова к уголовной ответственности по статье 330 часть 2 пункт 1 ("Возбуждение межнациональной и межрегиональной вражды") УК КР. В этот же день Таштанбеков был привлечен в качестве обвиняемого, а Первомайским районным судом Бишкека в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период следствия.