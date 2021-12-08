Специалиста Управления соцразвития в Сузакском районе задержали за взятку

При получении взятки с поличным задержана главный специалист отдела социального обслуживания населения управления социального развития по Сузакскому району Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Уточняется, что 6 декабря 2021 года в ГКНБ с заявлением обратилась жительница Сузакского района, которая заявила о вымогательстве взятки со стороны работницы Сузакского районного управления социального развития КР некой "Э", за положительное рассмотрение и регистрацию заявлений о начислении пособия на малолетних детей.

Следственным отделом Управления ГКНБ КР по Джалал-Абадской области материалы заявления были зарегистрированы в АИС ЕРП по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.343 (Вымогательство взятки) УК.

7 декабря 2021 года в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий, при получении взятки с поличным задержана главный специалист отдела социального обслуживания населения Управления социального развития по Сузакскому району "М.Э.С".

В настоящее время проводятся соответствующие следственные действия.