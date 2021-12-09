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Фестиваль "Русская зима" впервые пройдет в Бишкеке с 18 по 19 декабря

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- Анастасия Карелина
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Предновогодний фестиваль "Русская зима" впервые пройдет в Бишкеке с 17 по 19 декабря. Горожан и гостей города ждут выступления артистов, мастер-классы для детей и взрослых, спектакли, рождественская ярмарка, модные показы, игры и конкурсы. Об этом сообщает посольство России в Кыргызстане.

Каждый день с 10 до 18 часов в фойе Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова будет царить зимняя сказка. Кстати, приглашаются на нее все желающие. Вход на все мероприятия свободный.

В день открытия фестиваля гостей ждет выставка-ярмарка народных промыслов "Русский сувенир", праздничный концерт "Русская зима" с участием детских творческих коллективов и коллективов, представляющих народы России. Затем в театре состоится демонстрация коллекции одежды, созданной в русском стиле модельером-дизайнером Еленой Топтыгиной. Понравившийся наряд можно будет приобрести. Чуть позже автор коллекции даст мастер-класс по созданию воротничков в русском стиле. А еще в этот день Театр "Gala" покажет интерактивную музыкальную русскую народную сказку для детей и взрослых, представит спектакль "Темные аллеи" по Ивану Бунину. Гостей ждет также интерактивная программа по русским зимним играм и викторина.

18 декабря утром в театре пройдет концерт детских коллективов "Зимушка-зима", а вечером концерт солистов Кыргызского национального театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Днем же можно прийти на один из пяти мастер-классов: мастер-класс "Новогодняя свеча", мастер-класс по изготовлению обрядовых кукол "Берегиня", мастер-класс по керамической лепке, мастер-класс по росписи новогодних игрушек "Елочное убранство" и мастер-класс по квиллингу "Новогодняя открытка".

В день закрытия фестиваля в театре покажут интерактивную музыкальную русскую народную сказку для детей и взрослых от Театра "Gala", состоится мастер-класс по живописи, а также творческий конкурс "Семья года". А вечером всех приглашают на закрытие фестиваля с показом верхней одежды из меха. Тогда же пройдет награждение участников и праздничный концерт.


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URL: https://www.vb.kg/410595
Теги:
посольство, Россия, театр, фестиваль
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