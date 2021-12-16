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"Вопли о том, что Жанар Акаев достойнее, чем Токтобубу Оргалча, не логичны"

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- Назгуль Абдыразакова
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"Удивлена, что некоторые пользователи Facebook, даже сам альянсовец Алтынбек Сулайманов обвиняют ЦИК в том, что Жанар Акаев не получает мандат", написала на своей странице в соцсети политолог Асель Омуракунова.

По ее словам, в данном случае прав ЦИК, потому что он исполняет конституционный закон о выборах, в котором говорится, что женщины должны получить не менее 30 процентов мандатов в парламенте.

"Из семи мандатов "Альянса" три отходит женщинам, так как два мандата – это 28,57 процента. Если ЦИК облажалась с формулой и информированием относительно новых правил, это не значит, что на нее теперь можно вешать всех собак.

ЦИК не забирает и не дарит мандат кому захочет, этот орган исполняет довольно подробный конституционный закон, принятый парламентом.

Вспомните хотя бы тот случай, когда пару лет назад мандат получила молодая девушка из списка кандидатов, а не богатый член партии. Тогда ЦИК, руководствуясь законом, передал мандат девушке так как в законе было написано, что место выбывшей женщины занимает женщина. В партии чуть не убились из-за этого. Но это закон.

В этих вопросах кто бы что ни говорил я доверяю Нуржан Шайлдабековой. Да, я ратую за то, чтобы ЦИК понес ответственность за свою неправильную формулу, так как это будет справедливо. Сейчас же Акаев должен подчиниться закону.

Вопли о том, что Жанар получил 4977 голосов, а Токтобубу Оргалча 1284 голоса и поэтому, мол, он достойнее, не логичны. Потому как довольно много кандидатов, которым мандат не достался, набрали намного больше Акаева. Тот же блогер Болот Ибрагимов набрал более 7 тысяч голосов и таких много", - написала Омуракунова.

Также она с иронией отметила, что в числе авторов поправок в закон о выборах был и сам Жанар Акаев.

"Он сам, если мне не изменяет память, голосовал за этот закон. "Хотим как в Европах" - комментировали тогда поправки Акаев и Сулайманов, а теперь почему-то хотят по-кыргызски, давлением выбить мандат? Ирония судьбы, однако".


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URL: https://www.vb.kg/410939
Теги:
Жанарбек Акаев, #Выборы2021
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