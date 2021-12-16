Туи, сосны,пихты,ели - что можно приобрести на елочном базаре в Бишкеке

Традиционный елочный базар уже открыт в Октябрьском районе города, неподалеку от пересечения улиц Медерова и 7 Апреля.На ярмарке горожане могут приобрести елки различных видов, в продаже есть можжевельник, туя, пихта сибирская, сосна и другие породы.

Все хвойные деревья продаются с закрытой корневой системой, то есть с комом земли. Продавцы говорят, что наибольшим спросом перед Новым годом пользуется тянь-шаньская сосна.

Взрослые деревья достигают 60 метров в высоту, а диаметр ствола достигает 2 метров. Средняя продолжительность жизни около 250-350 лет. Кстати, в отличие от других хвойных пород в хвое тянь-шаньской ели в зимнее время вырабатывается витамин С.

Средняя стоимость на главный атрибут нового года - от 1000 до 3000 сомов. Зависит от размера растения.

Что важно, купленное растение нужно сразу пересадить. Грунт лучше купить специальный - для хвойных растений или универсальный. Пересадку проводят способом перевалки, без нарушения земляного кома, это очень важно при любых пересадках хвойных деревьев, а особенно в зимнее время, то есть в период покоя.

Никаких удобрений, как оказалось, вносить не нужно – в новом, специальном почвогрунте обычно содержатся все необходимые микроэлементы, а повышенные их дозы могут только навредить растению в это время. Первую подкормку можно будет сделать в марте, используя специальное удобрение для хвойных. Новогоднее деревце в квартире лучше держать подальше от батареи.

Как только новогодние праздники закончатся (не надо ждать Старый Новый год!) с елки снимают все украшения. При необходимости поливаем и ставим в самое холодное место в квартире. Прохладное содержание и повышенная влажность воздуха - главные условия выживания новогоднего дерева после праздников. После окончания новогодних праздников лучше всего посадить деревья на приусадебном участке либо во дворе, а продавцы-консультанты расскажут о том, как правильно это сделать.

Кстати, елочный базар будет работать до весны 2022 года, и горожане смогут приобрести деревья для весенних посадок.