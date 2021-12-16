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В Джалал-Абаде прокурор не пришел на судебное заседание по делу о пытках

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- Александра Василькова
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Сегодня, 15 декабря, в Джалал-Абадском городском суде должен был состояться судебный процесс по делу о пытках в отношении 28-летнего жителя села Торкен Токтогульского района Абжала Нурубекова. Однако прокурор не явился за судебное заседание, сообщает Коалиция против пыток в Кыргызстане.

Кроме того, на заседание не явился и один из пяти обвиняемых милиционеров - Б. М.

"Игнорирование прокурора именно судебного процесса о пытках – это вопиющий беспредел. Ведь, они никогда не забывают о своих обязанностях при рассмотрении других дел", - возмущается адвокат правозащитной организации "Справедливость" Уткир Джаббаров.

Напомним, что 12 ноября решением Ошского городского суда четверо действующих и один бывший сотрудник Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков были взяты под стражу и водворены в СИЗО-25 г. Ош. А 16 ноября суд не продлил меру пресечения и отпустил их под домашний арест. Более того все сотрудники не отстранены от должности и продолжают свою работу, несмотря на то, что их дело рассматривается в суде.

"Как мы в такой ситуации будем бороться с пытками в стране", - задаётся вопросом адвокат Джалал-Абадской правозащитной организации "Справедливость".

Дело поступило в городской суд в конце ноября. Судебное заседание назначили на 15 декабря, но ни городская, но ни областная прокуратура до сих пор не решили - кто из них будет представлять сторону обвинения.

В суде правозащитникам сообщили, что областная прокуратура не отправила своего представителя, потому что обвинение должна поддерживать городская прокуратура и дело было направлено им. Однако городская прокуратура утверждает, что поручения от областной прокуратуры об участии в этом деле они не получали.

По мнению же адвокатов, целесообразней участие в суде областной прокуратуры, поскольку дело было расследовано на областном уровне.

Нурубеков вины не признает и говорит, что улики ему подбросили.

По версии следствия, в отношении Нурубекова сотрудники СБНОН применяли пытки - били, пинали, на голову одевали полиэтиленовый пакет, избивали арматурой. В результате чего мужчина терял сознание и даже обмочился.


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URL: https://www.vb.kg/410970
Теги:
Генеральная прокуратура, прокуратура, Джалал-Абадская область, права человека, пытки, суд, Кыргызстан
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