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Информация о том, что КР экспортирует нефть в Афганистан, оказалась фейком

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- Анастасия Карелина
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Информация об экспорте нефти из Кыргызской Республики в Исламскую Республику Афганистан, опубликованная информационными агентствами, не соответствует действительности. Об этом сообщает Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

По состоянию на 16 декабря 2021 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов через пункты пропуска на кыргызско-таджикском участке государственной границы временно приостановлен в соответствии с постановлением кабинета министров.

Кроме того, согласно постановлению правительства от 1 марта 2021 года временно запрещен вывоз нефти и нефтепродуктов из Кыргызской Республики за пределы ЕАЭС. Информация о вывозе нефти и нефтепродуктов из Кыргызской Республики в другие страны - фейк.


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URL: https://www.vb.kg/410974
Теги:
Афганистан, нефть, нефтепродукты, ГКНБ, Погранслужба
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