На площади "Ала-Тоо" зажгли главную елку страны

На центральной площади Бишкека состоялась традиционная церемония зажжения главной елки страны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Вместе с горожанами на площади "Ала-Тоо" в праздничном мероприятии приняли участие мэр города Айбек Джунушалиев, вице-мэры столицы и сотрудники городских служб.

За установкой новогодней красавицы ранее могли наблюдать все горожане. Над ее оформлением трудились сотрудники муниципальных предприятий "Тазалык" и "Бишкексвет".

В праздничном же вечере приняли участие творческие коллективы Управления культуры столичной мэрии. Собравшиеся на площади горожане и гости столицы услышали Темира Дамирбекова, Эльзара Сыдыкова, Гульзат Байзакову, Нурлана Насипа, Замира Арыкбаева, Юлию Руцкую, Омара, Нурбека Савитахунова и других артистов.