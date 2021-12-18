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На площади "Ала-Тоо" зажгли главную елку страны

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- Анастасия Карелина
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На центральной площади Бишкека состоялась традиционная церемония зажжения главной елки страны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Вместе с горожанами на площади "Ала-Тоо" в праздничном мероприятии приняли участие мэр города Айбек Джунушалиев, вице-мэры столицы и сотрудники городских служб.

За установкой новогодней красавицы ранее могли наблюдать все горожане. Над ее оформлением трудились сотрудники муниципальных предприятий "Тазалык" и "Бишкексвет".

В праздничном же вечере приняли участие творческие коллективы Управления культуры столичной мэрии. Собравшиеся на площади горожане и гости столицы услышали Темира Дамирбекова, Эльзара Сыдыкова, Гульзат Байзакову, Нурлана Насипа, Замира Арыкбаева, Юлию Руцкую, Омара, Нурбека Савитахунова и других артистов.


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URL: https://www.vb.kg/411072
Теги:
концерт, Новый год, праздник, Бишкек, площадь Ала-Тоо, мэрия
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