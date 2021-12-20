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Посол КР в Турции Кубанычбек Омуралиев выступил на конференции в Анкаре

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- Айжан Мамбеталиева
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Посол Кыргызстана в Турции Кубанычбек Омуралиев выступил на конференции в Анкарском центре исследований кризисных ситуаций и политики.

В Центре исследований кризисных ситуаций и политики (АНКАСАМ) в Анкаре состоялась конференция, приуроченная к 30-летию независимости Кыргызстана и установления дипломатических отношений Кыргызстана и Турции, на которой выступил с речью Кубанычбек Омуралиев.

В мероприятии приняли участие ученые и научные деятели, представители аналитических центров и СМИ, а также сотрудники центра.

В своем выступлении Кубанычбек Омуралиев высоко оценил кыргызско-турецкие братские отношения, которые являются стратегическими. Он отметил, что 30-летие установления дипломатических отношений между нашими братскими государствами – исторически короткий срок для братских стран с историей более 1000 лет. Посол обратил внимание на то, что за короткий период времени Кыргызстан и Турция добились больших успехов в развитии политического диалога и сотрудничества в ключевых областях.

Посол Омуралиев отметил, что задача по доведению товарооборота двух стран до 1 миллиарда долларов, поставленная главами государств, реализуется и сообщил, что в январе-октябре этого года товарооборот двух стран достиг 661,1 миллиона долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 263,6 миллиона долларов.

Также в ходе мероприятия были продемонстрированы видеоролики о экономическом и туристическом потенциале Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/411121
Теги:
посольство, туризм, Турция, Кыргызстан, экономика, посол
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