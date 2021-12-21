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Рок-группа "Кино" утроит турне в честь 60-летия со дня рождения Цоя

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- Айжан Мамбеталиева
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В 2022 году стартует турне по России рок-группы "Кино" в честь 60-летия со дня рождения Виктора Цоя, об этом сообщает "ТАСС".

Продюсер шоу, сын Виктора Цоя Александр Цой заявил, что тур будет великолепным, музыканты обещают, что возьмут и без того потрясающую программу и сделают ее еще лучше.

Турне стартует в день рождения Виктора Цоя, 21 июня, в Санкт-Петербурге. Группа объедет множество городов России. Тур завершится в 2023 году.

Отмечается, что на концертах будет звучать оцифрованная многоканальная запись вокала Виктора Цоя. На сцене будут находится басисты Александр Титов и Игорь Тихомиров, а также гитарист группы Юрий Каспарян.


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URL: https://www.vb.kg/411209
Теги:
музыка, Россия, культура
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