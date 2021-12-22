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"Человек-паук: нет пути домой" стал одним из самых кассовых в истории США

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- Наталья Крайнова
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Фильм "Человек-паук: нет пути домой" (Spider-Man: No Way Home, 2021) собрал 260 миллионов долларов за минувшие выходные в кинопрокате США, став вторым лучшим стартом в американской истории без учета инфляции. Об этом в понедельник сообщил ТАСС со ссылкой на журнал The Hollywood Reporter.

По информации обозревателей журнала, такой успех связан с тем, что посещаемость кинотеатров в стране вернулась на тот уровень, который был до пандемии коронавируса. Лидером по данному показателю по-прежнему остается кинокартина "Мстители: финал" (Avengers: Endgame, 2019). Кроме того, новый фильм о Человеке-пауке первым в эпоху пандемии собрал в США более 100 миллионов долларов в стартовые выходные.

Мировой кассовый сбор кинокартины за первые выходные составил 600,8 миллионов долларов. Этот показатель является третьим в истории без учета инфляции, отмечает журнал. Ранее сообщалось, что картина "Человек-паук: нет пути домой" стала лидером кинопроката в странах СНГ, собрав 1,058 миллиардов рублей за период с 16 по 19 декабря.

Фантастический боевик режиссера Джона Уотса вышел в российский прокат 15 декабря. После разоблачения Мистерио репутация Человек-паука, или же Питера Паркера, находится под угрозой. Чтобы исправить ситуацию, Питер просит помощи у Доктора Стрэнджа, но затем все становится намного опаснее. В фильме снялись Том Холланд, Бенедикт Камбербэтч, Мариса Томей и другие.


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URL: https://www.vb.kg/411242
Теги:
кино, США
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