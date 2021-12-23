На месторождении Кара-Кече произошел конфликт между водителями и бойцами "

В Кыргызстане на угольном месторождении Кара-Кече возник конфликт между занимающимися перевозкой топлива водителями и спецназовцами из подразделения "Альфа". Об этом сообщает "Азаттык".

Сообщается, что в социальных сетях появилось видео, и по озвученным в нем данным, некоторые водители получили ранения.

В государственном предприятии "Кыргыз комур" эту информацию "Азаттыку" подтвердили, но причины случившегося и сведения о раненых не озвучили. Пресс-секретарь ведомства Жийде Зоотбекова заверила, что ситуация уже улажена, и работа на карьере продолжается.

"Во время ожидания в очереди между водителями и бойцами спецназа "Альфа" возникло недопонимание, но конфликт уже улажен, и сейчас все работы продолжаются в штатном режиме", – заверила она.

На угольном разрезе Кара-Кече после недельного перерыва с 20 декабря возобновлены работы. В "Кыргыз комуре" сообщили, что с 15 декабря добыча угля была приостановлена из-за проведения уборочных работ.

На протяжении уже нескольких лет идет речь о том, что на Кара-Кече слабый государственный контроль, а наибольшее влияние там имеют криминальные группы. В ноябре стало известно, что карьер охраняют 12 бойцов спецподразделения ГКНБ "Альфа", которые обеспечивают безопасность на месторождении в осенний и зимний периоды.