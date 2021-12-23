Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 95.12 - 96.52

С участниками перестрелки на "Кара-Кече" провели разъяснительную работу

101  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Стычки между водителями, ожидающими в очереди за углем в угольном филиале "Кара-Кече" государственного предприятия "Кыргызкомур", произошли в результате провокации. Так инцидент с перестрелкой на угольном разрезе прокомментировал Госкомитет национальной безопасности.

Отмечено, что в тот же день, во время проведения разъяснительной работы со стороны местных властей и силовых органов, водители попросили сотрудников спецслужб продолжить работу по обеспечению безопасности.

В настоящее время ситуация стабильная, ведется добыча угля в угольном филиале "Кара-Кече", правоохранительные органы работают на месте.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411347
Теги:
ГКНБ, Кара-Кече, перестрелка, уголь, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  