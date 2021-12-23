С участниками перестрелки на "Кара-Кече" провели разъяснительную работу

Стычки между водителями, ожидающими в очереди за углем в угольном филиале "Кара-Кече" государственного предприятия "Кыргызкомур", произошли в результате провокации. Так инцидент с перестрелкой на угольном разрезе прокомментировал Госкомитет национальной безопасности.

Отмечено, что в тот же день, во время проведения разъяснительной работы со стороны местных властей и силовых органов, водители попросили сотрудников спецслужб продолжить работу по обеспечению безопасности.

В настоящее время ситуация стабильная, ведется добыча угля в угольном филиале "Кара-Кече", правоохранительные органы работают на месте.