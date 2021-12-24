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Болеем за Волкодава! Сегодня он поборется за выход в финал проекта "Голос"

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- Айжан Мамбеталиева
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Уже сегодня, 24 декабря, в прямом вечернем эфире на Первом канале кыргызстанец Александр Волкодав поборется за выход в финал проекта "Голос".

В интернете стартовал флешмоб, организованный Русским домом в Бишкеке. Пользователи соцсетей решили поддержать музыканта с хэштегом #СаняАлга.

Накануне куратор культурных проектов Русского дома в Бишкеке Игорь Воронцов связался с исполнителем и пожелал ему творческого вдохновения и яркой победы, отметив, что за него будут болеть все кыргызстанцы и российские соотечественники Кыргызстана.

Александр поблагодарил Русский дом за поддержку и пообещал, что приложит все усилия для выхода в финал, а также сообщил, что в полуфинале он исполнит русскую народную песню.

Кстати, в предыдущем этапе шоу Александр Волкодав исполнил песню Роя Орбисона Pretty Woman ("Красотка"). Песня вышла синглом в 1964 году и три недели возглавляла американский чарт Billboard Hot 100. Композиция входит в Зал славы рок-н-ролла, Национальный реестр аудиозаписей Библиотеки Конгресса США и в список 500 величайших песен всех времен журнала Rolling Stone. В 1982 году группа Van Halen включила кавер-версию песни в свой альбом Diver Down.


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URL: https://www.vb.kg/411398
Теги:
искусство, Россия, Россотрудничество, культура, Кыргызстан
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