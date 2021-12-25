Афиша: Где в Бишкеке провести время с пользой в выходные и не только

В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаевана в воскресенье, 26 декабря, состоится праздничное представление "Новогодняя сказка".

Начало в 11 часов.

29 декабря вновь можно привести малышей на представление "Новогодняя сказка".

Начало в 11 часов.

30 декабря в театре покажут балет Петра Чайковского "Щелкунчик" в трех действиях.

Начало в 17 часов.

На Большой сцене Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова в субботу и воскресенье, 25 и 26 декабря, покажут премьерное представление "Принцесса-Лягушка". Русскую сказку на новый лад расскажет малышам волшебная Кошка-Мышка. Детей также ждет елочное представление с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В субботу спектакль начнется в 13 часов, в воскресенье – в 11 часов.

27, 28 и 30 декабря в театре также можно посмотреть сказку "Принцесса-Лягушка".

27 и 28 декабря спектакль начнется в 13 часов, 30 декабря – в 11 и 13 часов.

В Бишкекском городском драматическом театре имени Арсена Умуралиева 26, 27, 28, 29 и 30 декабря состоятся показы премьерного спектакля "Новогодний подарок", созданного по сказке российского драматурга Алексея Попова.

История, которую увидят мальчишки и девчонки, случилась под Новый год. Волк, Лиса и Заяц в этой сказке – лучшие друзья. И даже Баба Яга здесь не такая, как всегда. У нее просыпается совесть, она совершает добрый поступок и обретает новых друзей. Новое яркое, музыкальное представление БГДТ завершится хороводом у елки. Малыши смогут сами пообщаться с Дедом Морозом, Снегурочкой, Зайцем, Лисой, Волком и Бабой Ягой.

Начало спектаклей в 12 часов.

Театр "Тунгуч" 26, 29, 30 и 31 декабря приглашает на сказочное представление "Спасаем Новый год". Зрители смогут окунуться в чарующую атмосферу волшебства, встретиться со сказочными героями и потанцевать у елки.

Представления начнутся в 11 часов, 12 часов 30 минут и 14 часов.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова 28, 29 и 30 декабря приглашает всех на большой новогодний концерт "Кулку менен ыр менен жаны жылды тосолу!". Публику ждут выступления творческих коллективов, солистов филармонии и артистов эстрады.

Начало в 18 часов 30 минут.

В филиале "Галереи М" и АртХолле продолжает работу выставка произведений трех известных кыргызских художников - Жыргала Матураимова, Алмаза Шаршекеева и Абая Насиридин уулу.

Посетить экспозицию можно до 29 декабря.

Филиал "Галереи М" и АртХолл расположены в ЦУМ-2 "Айчурек" на 4 этаже.

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева продолжается ярмарка творческих подарков "Хан Базар".

Посетители ярмарки могут приобрести тут подарки для родных и друзей: вязаные и войлочные изделия, украшения из камней, серебра, войлока, бисера, эпоксидной смолы, полимерной глины, елочные украшения, игрушки, книги, интересные предметы интерьера, керамику, коврики, изделия из бересты, сундучки, аксессуары из кожи, посуду из дерева. А также антиквариат, этно-одежду, крафтовую косметику из Сибири.

Ярмарка работает с 11 до 18 часов. Посетить ее можно до 29 декабря.

Вход на ярмарку свободный.