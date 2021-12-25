Садыр Жапаров поручил кабмину ускорить внедрение электронной документации

В Кыргызстане президент республики Садыр Жапаров сегодня, 25 декабря, на заседании кабинета министров поручил ускорить внедрение электронного документооборота. Сообщает официальный сайт президента.

Глава государства отметил, что готов подписать документ о переходе на систему электронного документооборота, однако в кабинете министров не готовы к нововведениям.

"Даю вам 15 дней на то, чтобы подготовились. Потому что приближается новый год, каникулы до 10 числа", - сказал он, предложив обратиться по поводу обучения к соответствующим специалистам администрации президента и Министерства цифрового развития.

При этом, президент отметил, что параллельно с электронным документооборотом также можно будет пользоваться бумажным документооборотом, но только в течение шести месяцев.

"С 1 июля мы перестанем покупать для вас бумагу. Поэтому с 1 июля нам нужно перейти на электронный документ и электронную подпись", - добавил он.

Садыр Жапаров подчеркнул, что только в течение 10 месяцев было закуплено по республике для госорганов 840 тысяч упаковок бумаги, то есть около тысячи тонны.

"Так что нам нужно избавиться от бумажной волокиты", - сказал президент Садыр Жапаров, добавив, что новому созыву Жогорку Кенеша также надо переходить на электронный документооборот.