10 тонн технической соли подсыпали на 133 столичных улицах

Пресс-служба столичного муниципалитета сообщает, что с 4 часов утра сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" на службе, очищают город от снега.

Также работники устраняют образовавшийся гололед. На 10 часов утра уже использовано 10 тонн технической соли. Подсыпка проводится на 133 улицах города.

В уборке задействовано 39 машин: 26 снегоуборочных машин на базе МАЗ, 2 пескоразбросовательные машины на базе ЗИЛ-130, 2 фронтальных погрузчика, 5 тракторов с щетками и лопатами и 4 универсальные комбинированные машины. Также на службе 121 грузчик и 650 дворников.

В муниципалитете просят горожан, ставших свидетелями неубранных отдельных участков вдоль трасс сообщать об этом на WhatsApp столичной мэрии: 0554 182 185 или звонить по номерам: 1840 и 1850 круглосуточно. Также на данные номера можно обращаться по уборке снега, льда, посыпке солью проезжей части дорог и тротуаров на остальной территории.