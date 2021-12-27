Автодорогу Бишкек-Нарын-Торугарт подсыпают песчано-солевой смесью

Пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций сообщает, что на автодороге Бишкек-Нарын-Торугарт с 90 по 137 километр подсыпка песчано-солевой смесью для предотвращения гололедных явлений, задействована специальная техника ДЭУ№32 минтранскома .

На перевале Отмок автодороги Талас –Тараз –Суусамыр также идет мелкий снег, его толщина составляет 2- 3 сантиметра, там начата подысыпка инертных противоскользящих материалов работниками Дорожно-эксплуатационного управления №36 минтранскома.

Министерство транспорта и коммуникаций напоминает водителям автотранспортных средств о том, что необходимо в зимнее время соблюдать скоростной режим в соответствии с имеющимися на автодорогах дорожными знаками с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий.

Минтранском также призывает водителей при пересечении перевальных участков иметь при себе цепи противоскольжения, не выезжать на встречную полосу (в случае затора) и не препятствовать выезду на место пробок спецтехнике во время снегопада.

В случае выезда на перевальные участки держать дистанцию между машинами в 500 метров чтобы предотвратить попадание под снежную лавину.

О проезжаемости на всех автодорогах, в том числе на перевальных участках, вы можете ознакомится ежедневно на сайте Министерства транспорта и коммуникаций mtd.gov.kg в рубрике "Проезжаемость".