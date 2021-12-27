В Кыргызстане ЦИК зарегистрировала 33 депутатов Жогорку Кенеша по одномандатным округам. Об этом стало известно сегодня, 27 декабря, на заседании Центризбиркома.

Сообщается, что комиссия признала несостоявшимися итоги выборов депутатов по Свердловскому и Первомайскому избирательным округам, так как в них победил кандидат "против всех".

Кроме того, не подведены итоги по Чуй-Кеминскому округу. Напомним. Что из-за гражданства Казахстана ЦИК отменила регистрацию кандидата в депутаты Медербека Саккараева, набравшего большинство голосов в этом округе. В Верховном суде рассматривается кассационная жалоба от представителей кандидата Саккараева.