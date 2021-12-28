Стало известно, на каком месте в рейтинге FIFA сборная КР завершит год

Лидирующая позиция рейтинга Международной федерации футбола принадлежит сборной Бельгии. Среди стран Центральной Азии лучшей является национальная команда Узбекистана.

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Напомним, что в сентябре национальная команда Кыргызстана по футболу занимала 98-ю строчку рейтинга FIFA, а ранее располагалась на 99-м месте. За октябрь подопечные Александра Крестинина улучшили свои результаты и поднялись до 96-й позиции списка.

Если первое место в рейтинге принадлежит бельгийцам, то второе и третье занимают бразильцы и французы соответственно. Четвёртой сейчас является Англия, а замыкает пятёрку лучших сборная Аргентины.

Лидером среди стран Центральной Азии является Узбекистан (84). Далее расположился Кыргызстан (96). Команда Таджикистана потеряла две позиции и стала 116-й. Казахстан прибавил и сумел подняться со 125-го места на 119-е. Туркменистан опустился на две строки (133).

Текущий рейтинг FIFA является итоговым в 2021 году. Следующий список организация опубликует лишь 10 февраля следующего года.