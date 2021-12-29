Путин внес в Госдуму законопроект, упрощающий получение гражданства

Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона "О гражданстве Российской Федерации". Об этом сообщает РБК.

Документ предлагает расширить полномочия президента по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное приобретение российского гражданства. "Президент Российской Федерации может определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых иных целях", - отмечается в проекте.

Законопроект также предполагает сокращение числа требований при получении гражданства более чем к 20 категориям лиц. Речь идет о:

гражданах бывшего СССР и их детях;

участниках госпрограммы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников, живущих за рубежом;

людях, близкие родственники которых живут в России и являются ее гражданами;

людях, чьи родственники по прямой восходящей линии постоянно проживали на территории Российской империи или СССР (в пределах государственной границы современной России), и других категориях претендентов на российское гражданство.

Отмечается, что в этот список не включены инвесторы и квалифицированные специалисты, так как соответствующие положения действующего закона "не были востребованы на практике". Кроме того, концепция нового документа "не предполагает предоставления гражданства <...> на основе формальных критериев, не учитывающих реальной связи лица, претендующего на приобретение гражданства, с Российской Федерацией".

В соответствии с документом упрощенное приобретение гражданства при заключении брака предусмотрено "только для случаев наличия в браке общего ребенка". Эта мера призвана предотвратить заключение фиктивных браков.

В ведении президента предлагается оставить только прием в гражданство в исключительном порядке. Он будет распространяться на:

ветеранов ВОВ - граждан бывшего СССР;

лиц, имеющих особые заслуги перед Россией;

лиц, которые представляют интерес для страны в силу своей профессии или квалификации.

"В отношении остальных категорий лиц правом принятия решений по вопросам гражданства Российской Федерации наделяются МВД России и МИД России", - говорится в проекте документа. Это должно сократить срок рассмотрения вопросов гражданства и обеспечить "более логичное функционирование системы принятия этих решений".

Документ вводит институт прекращения гражданства России вместо отмены решений о приеме в гражданство. Полномочия президента по принятию решений о прекращении гражданства по доброй воле его обладателей предлагается передать МВД, "что обеспечит применение единого механизма добровольного выхода из гражданства Российской Федерации". Президент будет принимать решения о прекращении гражданства детей, находящихся под опекой иностранных граждан или усыновленных (удочеренных) ими. Прекращение гражданства по всем остальным основаниям подлежит обязательному согласованию с главой государства.

Решения о прекращении гражданства лиц, живущих за пределами страны, будут, как и прежде, приниматься МИДом.

Законопроект расширил перечень преступлений, за которыми последует прекращение гражданства России. В список включены некоторые тяжкие преступления против государства, преступления, связанные с оборотом наркотиков. Документ устанавливает десятилетний срок, по окончании которого нельзя будет прекратить гражданство из-за нарушений, допущенных в процессе приема. В случае прекращения гражданства из-за совершения преступлений этот срок не действует.