"Мои права растоптаны!" Судья Первомайского райсуда защищает мошенника?

Житель Оша Сейит Эргешов рассказал vb.kg о том, как должник "кинул" его почти на 80 тысяч долларов, а затем просто был отпущен из зала суда, благодаря крайне мягкому вердикту служителя Фемиды.

"Два года – с 2017 по 2019 год - мой знакомый Мирбек Калыбаев подходил ко мне с предложением купить у него АЗС "Ормош-Ойл" по улице Рахмон-Соли № 4 (село Фуркат) в городе Ош. Мы с ним были давно знакомы - по бизнесу, он хорошо знал мое положение, состояние дел, так как я ему доверял", - рассказывает мужчина.

По его словам, после многократных обсуждений возможной сделки, Эргешов передал Калыбаеву от оборота бизнеса 181 тысячу долларов.

"Исходя из условий сделки позже (в мае 2019 года) через "Демирбанк" я перевел ему еще 38 тысяч 900 долларов на имя Ильичбека Кадырова, который по документам являлся владельцем станции "Ормош-Ойл". Перевод был сделан для Мирбека Калыбаева за покупку АЗС - как и договорились. Однако, после этого и Калыбаев, и Кадыров перестали со мной выходить на связь и исчезли, так и не оформив в ГРС вышеупомянутую заправку на мое имя", - говорит Сейит Эргешов.

Летом 2019 года, когда мужчина подал необходимые документы для подачи жалобы в МВД, с ним связался близкий родственник Мирбека и попросил, чтобы Эргешов подождал с подачей заявления.

"Затем на связь со мной вышел уже сам Мирбек и сообщил, что ему пришлось продать АЗС другому из-за долгов. В тот же день он вернул мне 101 тысячу долларов наличными. А еще через пару дней через банк перевел на мое имя еще 38 тысяч 900 долларов. В общей сложности Калыбаев вернул мне 140 тысяч долларов и дал расписку на оставшиеся 77 тысяч 100 долларов долга, пообещав, что выплатит их до 12 июля 2019 года", - поясняет мужчина.

Остаток долга, как утверждает Эргешов, Мирбек Калыбаев так и не вернул.

"Мне пришлось взять в банке ссуду под высокие проценты в размере 9 миллионов 300 тысяч сомов для покрытия бизнес-обязательств. Вот так, на моей шее оказалась еще и огромная ссуда с процентами. Все это нанесло мне и моей семье дополнительный моральный и финансовый ущерб. И итоге, пришлось все-таки подать жалобу в правоохранительные органы", - говорит Сейит Эргешов.

В результате на днях, 22 декабря 2021 года, Мирбек Калыбаев был задержан по обвинению согласно статье 204 УК КР, часть 3 (в редакции 2017 года).

"Я надеялся на то, что справедливость восторжествует, раз уж он попал в поле зрение правоохранителей. Но мои надежды на справедливость быстро угасли из-за коррупции и кумовства в судах", - рассказывает Эргешов.

По его словам, Мирбек Калыбаев – оказался племянником известного ошского бизнесмена Жалила Атамбаева и он быстро, по решению Первомайского райсуда Бишкека, вновь оказался на свободе.

"Такое решение принял следственный судья Первомайского райсуда города Бишкека Нурдин Жолдошмаметович Ибраимов. На мой взгляд, он просто выкинул в мусор все старания старшего следователя МВД С. Шадаманова по розыску и привлечению Калыбаева к ответственности и ходатайство об аресте, а также заключение старшего помощника Первомайской районной прокуратуры Бишкека Аваза Бакыбекова, и спокойно отпустил мошенника из зала суда под домашний арест", - считает Эргешов.

По его мнению, судья Нурдин Ибраимов закрыл глаза на то, что Мирбек Калыбаев ранее неоднократно был судим и причастен к большему количеству преступлений.

"Судья выпустил его под домашний арест в нарушение требований 107,114 УПК КР, ссылаясь на необоснованные причины", - объясняет свою позицию он.

В качестве подтверждения своей правоты Эргешов приводит следующие доводы:

1) 15 октября 2021 года Ошский горсуд (судья Т. Маматалиев) освободил Мирбека Калыбаева в зале суда (УД-334 / 21-06. -Р и статья 359, п. 1. Обвиняется по ч. 1 ст. 359) в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, ст. 26, п.

2) 18 октября 2021. Ошский горсуд (судья У. Туманбаев) признал Мирбека Калыбаева виновным по статье 77 УК КР и оштрафовал его на 22 тысячи сомов.

3). Утверждение судьи Нурдина Ибраимова о том, что гражданский иск на сумму 77 тысяч 100 долларов в настоящее время является необоснованным, является также необоснованным, поскольку иск не был подан и апелляция не подавалась.

4). Суд сослался на то, что обвиняемый Мирбек Калыбаев имеет на попечении семь несовершеннолетних детей. Однако здесь судья Нурдин Ибраимов закрыл глаза на тот факт, что в 2019 году Калыбаев отказался от своих несовершеннолетних детей. Так, 18 августа 2021 года решением Ошского горсуда (судья: Авазов М.А.) гражданин Калыбаев Мирбек Шаршенович был лишен права отцовства. Решение суда давно вступило в силу.

"Также судья сослался на информацию, что Мирбек Калыбаев имеет постоянное место жительства в Бишкеке и никуда не сбежит. Хотя официальный адрес его прописки в Оше", - говорит Эргешов.

Мужчина считает, что следственный судья города Бишкека Нурдин Ибраимов проявил прямую заинтересованность в вынесении поспешного решения в отношении Мирбека Калыбаева. Он не исключает, что столь мягкое решение служителя Фемилы объясняется влиянием на его Жалиля Атамбаева через председателя Ошского облсуда Алмаза Абдылдаева, который был посаженным отцом на свадьбе сына Атамбаева.

"Я их родственные связи хорошо знаю. Во время личных встреч Мирбек Калыбаев мне открыто говорил: "У меня есть крутой дядя Жалил Атамбаев, у него везде связи, у тебя ничего не получиться! И, похоже, он оказался прав: мои права растоптаны судьей Первомайского райсуда. После этого я уже мало верю в справедливость в Кыргызстане", - говорит Сейит Эргешов.