Предновогодний парад политических успехов

Наше издание подвело итоги 2021 года для известных политиков. В этом материале мы собрали представителей истеблишмента, чьи успехи были наиболее впечатляющими.

Садыр Жапаров

Фактически весь первый год правления главы государства ушел на реализацию политической реформы. Курс на эту реформу Садыр Жапаров взял благодаря народной поддержке – кыргызстанцы одобрили смену Конституции и возвращение к президентской форме правления на референдуме в апреле уходящего года.

Жапаров стал президентом, который поставил точку в эксперименте с внедрением фальшивой парламентской демократии. Парламентско-президентской республикой Кыргызстан являлся лишь на бумаге, де факто парламент так и не сформировался как самостоятельный институт власти. Депутаты действовали по президентской указке и, как по команде, принимали все инициативы, исходившие от глав государства.

За сменой Конституции последовала инвентаризация законодательной базы в соответствии с изменениями в Основном законе. В целом с мая 2021 года проведена большая законодательная работа и сформирован новый состав кабмина.

Недавно был завершен последний этап политической реформы – парламентские выборы в Жогорку Кенеш VII созыва. В него войдут 90 депутатов – 54 от партий и 36 – по одномандатным округам.

Выборный процесс был оценен наблюдателями как чистый и прозрачный. Руководство страны сделало все, чтобы максимально препятствовать нарушениям. В результате, административный ресурс остался незадействованным, подкупов и каруселей не было.

Позитивное впечатление от выборов несколько подпортил инцидент, связанный с отображением данных АСУ на сайте ЦИК.

Он мог бы даже стать поводом для очередной революции – как это было в прошлом году. Однако не стал: партии признали итоги выборов, а специалисты в сфере информационных технологий подтвердили, что несмотря на ошибку отображения, данные с электронных урн на главный сервер ЦИК поступали корректные.

Работа Садыра Жапарова над масштабной политической реформой практически завершена. Очевидно, что все изменения, инициированные главой государства, нацелены на кардинальную перестройку систем власти в КР. В конечном итоге все это направлено на то, чтобы сломать цикл революций, в котором застряла республика.

Теперь президенту необходимо удержать власть. А это уже возможно лишь при условии, что все проведенные реформы станут работать на нужды народа. Тогда вопрос об устойчивости режима стоять не будет.

Акылбек Жапаров

Для Акылбека Жапарова, человека с богатейшим политическим прошлым, уходящий год стал более чем продуктивным - он принес ему кресло главы кабинета министров Кыргызстана.

Это самая высокая должность из тех, что когда-либо занимал Жапаров. И, наверное, самая ответственная.

К слову, тут нужно отдать должное нынешнему председателю кабмина – он не побоялся взвалить на себя, действительно, огромный груз ответственности, взялся рулить правительством на фоне не просто странового, но глобального экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

Надо отметить, что Жапаров не просто встроился во власть в качестве рядового исполнителя, он, помимо прочего, является автором экономических преобразований, которые, в идеале, должны если уж не привести нашу многострадальную страну к процветанию, то хотя бы вытащить из финансовой ямы.

Да, а еще на Акыбеке Жапарове решение кумторского вопроса. По крайней мере, в части переговоров.

Надо признать, что у этого политика множество скелетов в шкафу, однако о них можно будет спокойно забыть, если Жапаров сумеет выполнить все те задачи, которые перед ним поставил президент и он сам. Если справится, то станет кем-то вроде кыргызского Берии. Только без НКВД в подчинении.

Камчыбек Ташиев

Камчыбек Ташиев в должности председателя Государственного комитета национальной безопасности сумел сделать практически невозможное: он в очень короткие сроки освоил работу самой сложной силовой структуры республики.

Ташиев разобрался в сути деятельности ГКНБ и в проблемах Госкомитета. А их у ведомства немало. Фактически по кадрам Госкомитета национальной безопасности можно изучать историю независимого Кыргызстана: там работали и продолжают работать сторонники каждого из президентов КР. Собственно, с этим связаны и сложности функционирования ГКНБ – внутри структуры есть, как ни странно, непримиримые политические противоречия.

Камчыбек Ташиев же за короткий срок смел выстроить ГКНБ и нацелить его на решение вопросов именно госбезопасности. К слову, помимо прочего глава ГКНБ сделал все, чтобы укрепить спецслужбу. Особенно на местах.

В этом году в новое здание переехало отделение ГКНБ по Алайскому району.

Построено новое здание для Кара-Кульского городского отделения Джалал-Абадского областного управления госкомитета. Новое здание для нужд спецслужб открыли в Узгене. Там есть тренажеры и настольный теннис. Построено новое здание и для работников Ат-Башинского районного отделения ГКНБ.

Кроме того, в июле 2021-го стало известно, что спонсоры строят в Джалал-Абаде дом на 205 квартир для сотрудников ГКНБ. В этом комплексе квартиры будут выделены работникам, военнослужащим Пограничной службы, а также 10 малоимущим семьям из Джалал-Абада. До этого, в феврале, сообщалось, что госкомитет для своих сотрудников собрался построить шесть девятиэтажных домов в Бишкеке. В ноябре проинформировали, что в селе Кызыл-Суу Джети-Огузского района, а также в Чолпон-Ате Иссык-Кульской области для сотрудников ГКНБ построили служебные дома.

Надо отметить, что также Камчыбек Ташиев озаботился и перевооружением подчиненной ему силовой структуры. Так, недавно стало известно, что на вооружение Пограничной службы поступили беспилотные летательные аппараты турецкого производства "Байрактар". Также анонсировалась покупка российских "Орланов". Судя по всему, техническое переоснащение ГКНБ и подчиненных ему структур продолжится.

Так или иначе, за этот год Камчыбек Ташиев прошел большую профессиональную школу в сфере спецслужб и стал достаточно уважаемым в кругах кыргызских чекистов генералом.

Адахан Мадумаров

Для Адахана Мадумарова уходящий год стал по-настоящему прорывным за счет того, что принес ему и нескольким его однопартийцам долгожданные мандаты депутатов ЖК.

Это самая значительная победа Мадумарова более чем за 10 лет политической борьбы.

Все это время лидер партии "Бутун Кыргызстан" проявлял себя, как крайне принципиальный и несгибаемый политик. Он фактически единственный представитель кыргызского истеблишмента, который так строго верен себе. Да, это делает его предсказуемым и в то же время, подобная приверженность собственным идеалам подкупает электорат. Видимо, поэтому политик может похвастать традиционной поддержкой избирателей.

Алмазбек Атамбаев

Как бы парадоксально это не звучало, но для находящегося в тюрьме бывшего президента Алмазбека Атамбаева 2021 год стал тоже достаточно удачным с точки зрения политики.

Его партия – "Социал-демократы" - стала сенсацией выборов в Бишкекский городской кенеш (БГК). Партия набрала в столице чуть больше 8 процентов голосов избирателей и прошла в БГК. В числе городских депутатов теперь младший сын Атамбаева – Кадыр.

В каком-то смысле – это реванш Атамбаева. Осужденный политик в свое время лишился СДПК, которая должна была стать политическим наследием - партия просто развалилась. Вместе с этим объединением исчезли значительные финансовые и человеческие ресурсы, которыми в свое время располагали атамбаевцы. Несмотря на это, молодое партийное объединение, связанное с Алмазбеком Атамбаевым, сумело собрать симпатии электората.

Кроме того, на выборах в ЖК по единому избирательному округу победил старший сын Алмазбека Шаршеновича – Сеид Атамбаев. Это внушительная победа бывшего президента, находящегося в настоящее время в тюрьме, что бы там не говорили.

Сооронбай Жээнбеков

Для Сооронбая Жээнбекова 2021 год успешен уже потому, что ему удалось избежать задержания по делу проекта "Кумтор".

В августе его всего лишь допросили в ГКНБ и отпустили. Госкомитет национальной безопасности тогда отмечал, что Жээнбекова вызвали в качестве свидетеля, поскольку в 2017 году, когда был подписан очередной договор по Кумтору с Centerra, он занимал должность премьер-министра страны.

Его брату Асылбеку Жээнбекову повезло меньше. Его задержали еще в июне и под арестом он провел несколько месяцев – до 9 декабря, когда суд освободил его поскольку парламентарии ЖК VI созыва не дали согласия на привлечение его к ответственности.

Кроме того, что Сооронбаю Жээнбекову удалось избежать ареста, других особых достижений у него не было. Он особенно нигде не "светился". И сегодня многие считают, что он окончательно вышел в тираж. Но это не совсем так: если вдруг произойдет революционная смена власти, то он, пожалуй, единственный политик, который устроил бы старую элиту во главе Кыргызстана. При этом, такой вариант подошел бы и для наших международных партнеров – россиян, китайцев, американцев, они все уже работали с Сооронбаем Жээнбековым.

Так что Жээнбекова нельзя сбрасывать со счетов. Тем более он стал родственником Акылбека Жапарова.