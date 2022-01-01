МВД: 31 декабря 2021 года по КР поступило 599 обращений о преступлениях

31 декабря 2021 года по республике поступило 599 обращений о преступлениях и происшествиях, из которых 82 зарегистрированы в едином реестре преступлений. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным пресс-службы, за сутки раскрыто 94 преступлений.

"Зарегистрировано 26 ДТП, погибших нет, 30 человек получили различные телесные повреждении. В стране резонансных пришествий не зарегистрировано. Новогодняя ночь прошла без происшествий. Сотрудники органов внутренних дел продолжают нести службу в усиленном режиме.

Уважаемые граждане, просим Вас отнестись с пониманием к принимаемым ОВД мерам безопасности, соблюдать установленный порядок, не допускать нарушений действующего законодательства.

В случае обнаружения подозрительных граждан, либо бесхозных предметов просьба незамедлительно информировать об этом органы внутренних дел по телефону 102. Сотрудники милиции примут все меры, чтобы праздничные выходные для жителей Кыргызстана прошли без происшествий!"