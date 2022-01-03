Претворяйте в жизнь возникшие идеи, планы, мечты. Гороскоп с 3 по 9 января

Неделя начинается с Новолуния. Первые лунные сутки начнутся в Бишкеке 3 января в 0 часов 33 минут, а по московскому времени 2 января в 21 час 33 минуты. В ночь со 2 на 3 января, после наступления лунных суток, загадывайте желания, стройте планы и мечтайте.

Овен – в первые дни нового года перед вами могут исполнить давние обещания друзья и любимый человек, подготовив приятные сюрпризы. Возможны встречи с влиятельными людьми за праздничным столом, что поможет в продвижении бизнеса или нужных вопросов на работе с наступлением трудовых будней. С зимними развлечениями будьте осторожнее. Повышается риск получения трав во время катания на лыжах, санках или коньках. Не самую лучше роль может сыграть в этом алкоголь.

Телец – поздравления, встречи и поездки возможны в течение всей недели. Удастся без лишней суеты насладиться общением и получить удовольствие от загородного отдыха. Возможно восстановление давней дружбы, а также долгожданные романтические встречи. От покупок и прочих трат, на которые будут подбивать различные знакомые, лучше воздержаться. Наступившее разочарование от убытков сложно будет возместить даже после начала работы.

Близнецы – продолжится пора подарков и финансовых поступлений. Возможен возврат долгов, а также получение предоплаты за новую работу. Предстоит уже совмещать отдых с делами, пополняя казну. Зависть финансовому успеху со стороны некоторых знакомых и деловых партнёров может вылиться в публичную критику, а потому не делитесь известиями даже о незначительных достижениях. А если хорошие новости стали достоянием общества, пропускайте мимо ушей слухи и домыслы.

Рак – смело принимайте приглашения родственников, друзей и второй половинки. Вы увлекательно проведёте время и получите удовольствие от устроенных мероприятий. Появится возможность в первые дни года приобщиться к интересному хобби. Лишь во время поездок и катания на чём-либо не забывайте о мерах безопасности. Невнимательность может привести в неприятным происшествиям. Прерывать отдых ради работы также не имеет смысла, поскольку значимых результатов она может не принести.

Лев – первые дни года посвятите здоровью и красоте. Начатый цикл процедур и взятый курс на здоровый образ жизни позволят воплотить некоторые загаданные желания в новогоднюю ночь. Появится возможность немного поработать и пополнить казну, а потому делая выбор между развлечениями и любимой работой, стоит остановиться на последней. Сбить столку попытаются знакомые, втягивая в очередные застолья и развлечения, что только опустошит казну и отразится на здоровье.

Дева – длительное пребывание в доме может не лучшим образом отразиться на отношениях, поскольку исчерпав интересные темы для общения, вы рискуете втянуться в обмен критикой. Направляйтесь в гости, устройте семейный досуг вне дома, или организуйте романтический вечер. Полёт фантазии и вдохновения позволят провести праздничные дни по-особому, что наполнит вашу жизнь яркими новогодними эмоциями. Возможна встреча второй половинки, если это желание было главным в новогоднюю ночь.

Весы – уютно и романтично пройдёт первая неделя 2022 года в домашней обстановке с дорогими сердцу людьми. Предстоит встречать гостей, делиться воспоминаниями, вместе строить планы на будущее. Вы хорошо отдохнёте и наполнитесь силами перед предстоящими трудовыми буднями. Постарайтесь купить что-либо для дома. Это положит начало позитивным изменениям в доме, а возможно и обретению нового жилья. Поездки способны создать много суеты, что скорее утомит, нежели порадует.

Скорпион – поздравления продолжат поступать в течение всей недели, а многочисленные непродолжительные поездки, свидания, встречи с друзьями и родственниками, создадут неповторимую новогоднюю атмосферу. Состоятся отложенные с прошлого года деловые встречи, которые пройдут продуктивно. В новогодней кутерьме следите за своим кошельком. По рассеянности вы можете его забыть или существенно переплатить за покупки или развлечения.

Стрелец – праздничная неделя будет богатой на подарки и финансовые поступления. Доходы может принести и непыльная работа, которую вам всё же предстоит сделать, прервав ненадолго отдых. Найдите время для посещения торговых центров. Сделанные покупки создадут хороший задел для преобразований в доме. В дискуссии с домочадцами и деловыми партнёрами не вступайте. Они могут изрядно потрепать вам нервы, а решение так и не будет принято.

Козерог – претворяйте в жизнь возникшие идеи, планы, мечты. Найдутся люди, которые вам поддержат. Время объяснения в чувствах, создание или восстановление амурных отношений. Поездки пройдут увлекательно, но во время движения не расслабляйтесь. Беспечность может обернуться неприятностями. Завидуя вашим успехам и новогоднему настроению, давние недоброжелатели попытаются отравить веселье своими интригами. Оставьте слухи без внимания, и они быстро улягутся.

Водолей – появится возможность хорошо отдохнуть, восстановить силы, а свободное время посвятить мечтам и общению только с самыми близкими людьми. Найдётся укромное местечко, в котором вы уютно проведёте новогодние праздники, разделив радость с любимым человеком. Ваше благополучие может не давать покоя знакомым. Своими многочисленными идеями они могут привести к растратам и финансовым потерям.

Рыбы - озвучив свои пожелания близким людям, вы подкинете интересную идею, которую подхватят друзья и любимый человек, что сделает программу новогодних дней ещё интереснее. Скучать вам явно не придётся благодаря давним и новым знакомым. Выступать с критикой в адрес влиятельных людей и руководства не дальновидно. Они сделают вид что не воспринимают ваши слова всерьёз, но как только праздники закончатся ответные действия последуют незамедлительно.

Астролог Андрей Рязанцев