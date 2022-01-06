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Эксперт: В Казахстане будут помнить, что кыргызы пришли к ним с оружием

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- Бакыт Басарбек
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Ввод войск ОДКБ в суверенную республику Казахстан и тем более участие в этой военной акции солдат Кыргызстана чревато серьезными негативными последствиями. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился лидер одной из политических партий Улукбек Маматаев.

По его словам, Кыргызстан мог бы оказать другую помощь.

"Наши должны понять, все, что происходит в Казахстане – это внутренние дела соседней республики. И если события начнут разворачиваться более жестко, то нашим солдатам придется применить оружие, а этого казахи никогда не забудут. Рано или поздно жизнь наладится в Казахастане, а они будут помнить, что кыргызы, белорусы и россияне пришли к ним с оружием. Все это будет чревато последствиями. Чтобы там не говорили, но это простые люди вышли против существующего режима в стране, кто бы там не был организатором, пусть даже и третьи силы. Казахи уже не будут прежними, даже если удастся подавить восстание. Теперь они не захотят жить прежней жизнью, когда богатства страны принадлежали одной семье. И поэтому наше военное вмешательство оставит негативный след в сознании граждан соседней страны", - сказал Маматаев.

Эксперт уверен, что военное участие кыргызстанцев могут припомнить и последующих поколениям.

"Помните историю с Кенесары, которую казахи до сих пор помнят и периодически припоминают нам, хотя прошло около 150 лет. Этот хан восстал против России и наши не поддержали его, и потом в битве с кыргызами он погиб. Так до сих пор они помнят этот случай, хотя это давно стало историей. Поэтому если сейчас мы вмешаемся, то может дойти и до ненависти. Неужели мы не можем оказать другую помощь, гуманитарную, например", - добавил он.

Напомним, председатель кабмина Акылбек Жапаров сегодня заявил, что в соответствии с решением главы государства и Совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Кыргызская Республика подтверждает готовность оказать всемерную поддержку братскому Казахстану и в необходимой мере выполнить свои союзнические обязательства в рамках ОДКБ в связи с обращением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.


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URL: https://www.vb.kg/411978
Теги:
Казахстан, Кыргызстан, Улукбек Маматаев, ОДКБ
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