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Миллиардер Маэдзава в начале года завершит отбор команды для полета к Луне

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- Алина Мамаева
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Японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава, который собирается в 2023 году полететь к Луне в качестве космического туриста американской компании SpaceX, в ближайшее время завершит отбор восьми человек, которые будут его сопровождать в этой миссии.

"Примерно год прошел с момента начала сбора анкет, и около 1 миллиона человек со всего мира откликнулись на мое предложение. Мы находимся сейчас в заключительной стадии отбора кандидатов и намерены в начале этого года представить окончательный список прошедших отбор. Я могу сказать, что это будут действительно люди со всего мира, которые никогда не были в космосе, но очень им интересуются", - сказал он в пятницу на пресс-конференции в Токио.

Предприниматель рассказал и о планах побывать в Марианской впадине в Тихом океане.

"Уже почти решено, на каком типе субмарины я совершу погружение и какова будет продолжительность этого путешествия. Детали проекта мы обнародуем чуть позднее", - отметил он.

46-летний Маэдзава был выбран первым космическим туристом SpaceX в 2018 году. Он выкупил все места на корабле, который отправится к Луне. Всего в полет должны отправиться 10-12 человек, включая Маэдзаву и отобранных им людей. В декабре 2020 года бизнесмен побывал на Международной космической станции, куда он был доставлен на российском пилотируемом корабле "Союз МС-20".

Говоря об этом полете, миллиардер отметил, что самым необычным для него было ощутить силу притяжения после возвращения на Землю. "Я явно недооценил отсутствие гравитации. И я наконец-то осознал, насколько велика сила притяжения", - рассказал он.

Маэдзава является основателем и главой интернет-сайта Zozo, с помощью которого можно заказать модную одежду, произведенную по индивидуальным меркам. Кроме того, он - один из самых состоятельных граждан Японии. По оценкам журнала Forbes, его капитал составляет около 3 миллиардов долларов.


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URL: https://www.vb.kg/412063
Теги:
космонавтика, мировая пресса, мировые новости, новости мира, новости планеты
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