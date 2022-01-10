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Увлекаться дискуссиями и спорами себе дороже. Гороскоп с 10 по 16 января

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Первая рабочая неделя 2022 года энергетически непростая. Требуется продуманность действий. Возможно много обманов, интриг, слухов, что будет толкать на непродуманные поступки. Наблюдательность и последовательность позволят разобраться в происходящем, принимая взвешенные решения. Обратите внимание на здоровье – поясницу, печень, давление. Луна продолжит расти, а Меркурий с 14 января переходит в ретроградное движение, которое продлится до 4 февраля. В течение этого периода возможны задержки с получением писем, оформлением документов. Постарайтесь уладить спорные и конфликтные вопросы до этого момента, в противном случае они могут усугубиться. Мешать нахождению компромисса могут амбиции и провокации, но, следуя принципам дипломатии, удастся предотвратить дальнейшее разрастание проблемы.

Овен - разговор с руководством пройдёт по существу и решит накопившиеся вопросы, продвинет вперёд подписание документов. От различных знакомых будет получено огромное количество клятв, обещаний и советов, но всё это только слова, в итоге которых вы можете потерять время, ожидая исполнения обещанного, а также деньги, вкладывая их в различные инвестиции и покупки. Будьте аккуратнее во время поездок.

Телец - полученные советы и знания вдохновят на новые идеи, что поможет в развитии уже действующего бизнеса, творческих проектов. Общение с людьми издалека поможет в реализации давних идей, но от совместных инвестиций и покупок воздержитесь. Вложения в совместный бизнес способен принести убытки. Удачно сложатся поездки. Нервозность может создать спор с руководством. Не стоит начинать первую рабочую неделю с выяснения отношений.

Близнецы - увлекаться дискуссиями и спорами себе дороже. Ваши слова могут искажать, манипулируя фактами. Будьте осторожны при работе с документами. Даже несущественная ошибка способна принести немало хлопот, усложняя взаимодействие с руководством и деловыми партнёрами. Уделите внимание финансам. Без существенных хлопот вы можете пополнить казну в первые рабочие дни.

Рак - поспешность в течение первой рабочей недели 2022 года способна создать многочисленные ошибки, следствием которых станут финансовые потери, досадные происшествия в пути и на работе. Берегите здоровье. Приятным событием недели станут встречи с людьми издалека и новые знакомства - как деловые, так и личные.

Лев - реакция руководства на ваши слова может быть самой непредсказуемой, а потому смените тему разговора или завершите его, если почувствуете, что он начал принимать нежелательный оборот. Поскольку началась рабочая, развлечения лучше всего закончить и полностью погрузиться в работу. Вы сможете заработать деньги, направив энергию на созидание. Вечеринки и любовные похождения способны ещё больше опустошить казну. Авантюрные инвестиции также опасны потерями.

Дева - домочадцы могут что-то не договаривать, деловые партнёры хитрить, в общем за всеми нужен глаз да глаз, дабы вовремя заметить подвох. Работа и дорога также потребуют повышенного внимания, поскольку малейшая оплошность способна создать нежданные затруднения, в том числе со здоровьем. Вдохнут позитива в жизнь свидания и вечеринки, празднования старого Нового года и прочие неформальные мероприятия.

Весы - неспешно занимайтесь делами, не вступая в словесные перепалки, финансовые эксперименты и не зависая в социальных сетях. Незаметно вы можете погрузиться в мир сплетен и азарта, что способно создать немало проблем. Планомерно выполняя намеченные дела, завершая те, что остались с прошлого года, вы с пользой проведёте время, избежав многих недоразумений и сохранив сбережения.

Скорпион - креативные идеи пригодятся при продвижении дел или проектов, которые зашли в тупик. Вы сумеете найти удачное решение. Возможны успехи в учёбе. Благополучно сложатся поездки. Финансовые начинания рискованны ввиду непродуманности и поспешности. Отвлекать могут и споры в доме, периодически переходящие в конфликты. Взаимное недопонимание может создать напряжённость.

Стрелец - ваши инициативы могут привлечь к себе нездоровое внимание как домочадцев, так и различных знакомых, вызывая возмущение и критику.

Козерог – находчивость позволит найти оригинальное решение возникающих проблем, преодолеть сомнения и претворить задуманные планы в жизнь. Погружаясь в длительные размышления, вы можете засомневаться в успехе, слушая различных советчиков и противоречивые новости. Лишь в финансовых вопросах не стоит полагаться на удачу. Эмоциональный порыв может послужить причиной растрат на спонтанные покупки, а также малопродуманные инвестиции.

Водолей – интуиция поможет выбрать из многочисленных вариантов наиболее выгодные для вас, заработав деньги, а не растратив их на различные пустяки. Следуя рекомендациям знакомых, а также принимая их предложения, вы рискуете попасть в капкан неудачного стечения обстоятельств. Подлить масла в огонь может критика и саркастические замечания домочадцев.

Рыбы - в первую рабочую неделю года не пытайтесь объять необъятное. Обилие дел способно чересчур утомить, а обивание порогов различных инстанций способно создать дополнительную путаницу в документах, усложнить получение разрешений. Полученные обещания дадут несбыточные надежды. Пойдёт на пользу общение с коллегами, деловыми партнёрами и сослуживцами. Вместе вы сможете осуществить важное дело и хорошо провести время.

Астролог Андрей Рязанцев


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Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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