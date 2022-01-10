22 человека намерены участвовать в повторных выборах в ЖК 27 февраля

В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики поступили уведомления от 22 кандидатов (в порядке самовыдвижения) о намерении участвовать на повторных выборах депутатов Жогорку Кенеша КР по Первомайскому избирательному округу № 27 и Свердловскому избирательному округу № 29, которые пройдут 27 февраля 2022 года.

ЦИК опубликовал реестр кандидатов, уведомивших об участии в повторных выборах депутатов ЖК КР по Первомайскому № 27 и Свердловскому № 29 одномандатным избирательным округам.

Первомайский избирательный округ № 27:

Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна Джакыпбеков Шадыкан Мырзаканович Токтакунов Нурбек Акбарович Сартаев Анвар Айдарович Аматов Рысбай Аматович Акылбеков Русланбек Акылбекович Гапаров Адылбек Абдикаримович Момбеков Рыскелди Чыныбекович Кермалиев Таалайбек Женишович

Свердловский избирательный округ № 29:

Алмамбетова Гуля Идиновна Асанбеков Жаныбек Асанбекович Жолдошова Назгуль Амантуровна Керимбаев Жусубалы Топчубаевич Бейшенбаев Эдиль НУрбекович Атазов Шайлообек Карыбекович Султанбеков Муратбек Кенешбекович Карамушкина Ирина Юрьевна Тургунбаев Улукбек Абдивалиевич Болотбеков Бакытбек Болотбекович Алканова Элнура Сайдиракмановна Бакиров Бакыт Жеентайович Саадабаев Бакыт Муратбекович

Выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам заканчивается за 30 календарных дней до дня голосования, т.е. до 18.00 ч. 27 января 2022 года.