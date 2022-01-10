22 человека намерены участвовать в повторных выборах в ЖК 27 февраля

В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики поступили уведомления от 22 кандидатов (в порядке самовыдвижения) о намерении участвовать на повторных выборах депутатов Жогорку Кенеша КР по Первомайскому избирательному округу № 27 и Свердловскому избирательному округу № 29, которые пройдут 27 февраля 2022 года.
ЦИК опубликовал реестр кандидатов, уведомивших об участии в повторных выборах депутатов ЖК КР по Первомайскому № 27 и Свердловскому № 29 одномандатным избирательным округам.
Первомайский избирательный округ № 27:
Свердловский избирательный округ № 29:
Выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам заканчивается за 30 календарных дней до дня голосования, т.е. до 18.00 ч. 27 января 2022 года.